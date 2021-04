Eerder dan verwacht helpen in Zwolle tientallen studenten mee met vaccineren

Studenten van Zwolse zorgopleidingen zijn deze week al begonnen met het toedienen van coronavaccins. In totaal gaat het om 44 studenten van Landstede en Deltion die twee eigen priklijnen in de vaccinatielocatie in de Zwolse IJsselhallen bemensen. Het is eerder én op uitgebreidere schaal dan verwacht dat studenten zijn ingezet.

Het was de bedoeling dat de studenten pas op 20 april zouden starten en met een beperktere inzet. Uitbreiding bleek echter sneller mogelijk dan gedacht, omdat er veel belangstelling is voor vaccinatie-afspraken in IJsselland. Daardoor kreeg GGD IJsselland extra vaccins toebedeeld. Er is nu gestart met de inzet van studenten in Zwolle, maar de GGD ziet mogelijkheden om dit ook op te zetten met andere onderwijsinstellingen in de plaatsen waar een vaccinatielocatie is.

Het gaat niet om een stage, maar om onderwijsuren. De studenten krijgen er dus studiepunten voor. Ook is er de mogelijkheid in de zomer verder te werken in een betaalde bijbaan. De studenten gaan zelfstandig aan de slag in de vaccinatielijn. Zij voldoen aan de eisen die GGD IJsselland stelt aan medewerkers en zijn goed ingewerkt en gescreend. Ook staan zij onder supervisie van een arts, zoals alle medewerkers in de vaccinatielocatie.

'Belangrijkste beroepsgroep in pandemie'

Rianne van den Berg, directeur van GGD IJsselland: "Ik ben erg blij dat we middenin deze crisis de mogelijkheid hebben om studenten de kans te bieden ervaring op te doen. Het is waardevol dat deze zorgmedewerkers van morgen dit in hun bagage hebben. Zij vormen de belangrijkste beroepsgroep in een pandemie. Ook onze crisisorganisatie draait voor een belangrijk deel op zorgmedewerkers."

Het werken op een vaccinatielocatie betekent dat de studenten werkervaring kunnen opdoen met het werken in een crisis als een pandemie. Jan-Ernst van Driel, directeur van Deltion: "Juist in deze crisissituatie is het voor onze studenten relevant om te kunnen leren in echte praktijksituaties en ook een eigen bijdrage te kunnen leveren. Vorig jaar zijn we gestart met een eigen coronateststraat, ook met inzet van studenten. Dat zij nu ook in een vaccinatiestraat ervaring kunnen opdoen is een mooie en bijzondere aanvulling."