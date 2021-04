'Gouwe Ouwe'-muziekfeestjes in Deventer nu ook voor thuiswonende ouderen

Veel eenzame ouderen in Deventer mogen zich verheugen op swingende ‘Gouwe Ouwe’-bijeenkomsten vanaf het najaar. Door een donatie van 200.000 euro van De VriendenLoterij verwacht de vanuit Deventer opererende Stichting De Tijdmachine in 25 wijken in Nederland ruim 8.500 ouderen op een feestelijke middag of avond te kunnen trakteren.

“In Deventer gaan we Gouwe Ouwe’s in minimaal drie wijken houden, dit zijn twaalf bijeenkomsten", zegt Tim Trooster, oprichter en directeur van de stichting. "Met de bijdrage van de VriendenLoterij kunnen we extra inzetten op thuiswonende ouderen. In de afgelopen jaren hebben we in Deventer vooral in verpleeghuizen gespeeld. Dit komt er dus extra bij."

De bijdrage is onmisbaar voor deze Gouwe Ouwe’s. Trooster: "We doen dit in samenwerking met onder meer het Kunstcircuit en Artius (cultuurpodium in Keizerslanden, red.). We beginnen 1 oktober op Nationale Ouderendag en dan is ook de Week tegen Eenzaamheid bezig".

Onvergetelijke dag

De eenzaamheid in Nederland is door de coronacrisis fors toegenomen het afgelopen jaar. Stichting De Tijdmachine verbindt ouderen met buurtgenoten en bezorgt hun een onvergetelijke dag met Gouwe Ouwe. Met een laagdrempelige en feestelijke activiteit brengt Gouwe Ouwe ouderen even terug naar de tijd van toen. In het decor van de kroeg en dancing van weleer wordt samen gezongen, gedanst en gesjanst op live muziek, gespeeld door beroepsmuzikanten. Van meezingers en tranentrekkers tot rock and roll; Gouwe Ouwe is een muzikale reis door de sixties.

Het samen beleven van muziek en emoties activeert volgens Trooster de deelnemers zowel sociaal, fysiek als mentaal en leidt tot (nieuw) sociaal contact tussen ouderen en hun omgeving. "Meedoen en verbinding met de buurt is nu nog belangrijker dan het al was."

Optimistischer

Trooster verwacht dat in het najaar weer Gouwe Ouwe-bijeenkomsten mogelijk zijn. "Het grootste obstakel is nu nog corona. We staan in nauw contact met verpleeg- en buurthuizen en merken dat men optimistischer wordt nu er meer perspectief lonkt. Dat was twee maanden geleden nog heel anders, toen durfden organisaties geen hoop te hebben. Zodra we groen licht krijgen, zetten we groots in om zoveel mogelijk ouderen in Nederland te bereiken. Dit is niet alleen voor de ouderen, maar ook voor onze muzikanten, die vaak al maanden thuis zitten een enorme opluchting."

Stichting De Tijdmachine blijft ondertussen online doorgaan met muzikale activiteiten. Zo zendt zij live muzieksessies uit via Facebook en wordt er een nieuw seizoen van het tv-programma ‘Gouwe Ouwe Muziekherinneringen’ geproduceerd bij tv-zender ONS.