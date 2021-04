Verdachte Zwols wapenarsenaal langer vast

De raadkamer van de rechtbank oordeelde vanmiddag dat het voorarrest met 90 dagen wordt verlengd. Dat houdt in dat D. vast blijft zitten tot hij een eerste keer in het openbaar voor de rechter zal moeten verschijnen.

Landgoed Schellenberg

De ondergronds verstopte wapenvoorraad - waarvan justitie vermoedt dat D. er bemoeienissen mee had - werd afgelopen najaar ontdekt op landgoed Schellenberg bij Zwolle. De wapens lagen opgeslagen in tonnen.

Harderwijker H.D. zou volgens justitie handlanger zijn van de 45-jarige Ö.S. uit Zwolle. S. is medeverdachte, maar waar D. werd aangehouden mocht de Zwollenaar op vrije voeten blijven.

Eerdere wapenvondst

De twee werden in 2015 ook al eens veroordeeld tot drieënhalf jaar cel voor bezit van een wapenarsenaal in Zwolle. Destijds werd in een garagebox aan de Assendorperstraat een handvol wapens gevonden, waaronder een mitrailleur. Ook werden er 2.300 kogels, geluiddempers en verschillende magazijnen gevonden, waaronder een magazijn voor een AK47-kalasjnikov.

De wapens waren toen ingetapet, op identieke wijze als de wapens die begraven lagen op het Zwolse landgoed Schellerberg.

Een deel van het ondergrondse wapenarsenaal dat werd ontdekt op landgoed Schellenberg bij Zwolle. (Foto: Politie)

Op het landgoed werd dit najaar ook de mitrailleur teruggevonden, waarmee Zwollenaar Henk Wolters werd doodgeschoten op oudejaarsdag 2019. Dit slachtoffer werd ook zelf in verband gebracht met wapenhandel. Zo was hij in beeld voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in 2014.

De Gier

Naast Harderwijker H.D. en Ö.S. zit in deze zaak ook de Zwollenaar M.B. vast met de bijnaam De Gier. Die wordt naast wapenbezit verdacht van de moord op Henk Wolters. De man werd opgepakt, nadat RTV Oost meldde dat er in de onderwereld over zijn betrokkenheid bij de zaak werd gesproken. De Gier blijft de komende maanden vastzitten tot aan de eerste openbare rechtszitting.

De Harderwijker H.D. werd ook verhoord als verdachte in deze moordzaak, maar vervolgens weer op vrije voeten gesteld. In een later stadium werd hij toch weer opgepakt, deze keer wegens betrokkenheid bij de wapenvondst.