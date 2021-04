VVD-Kamerlid vraagt minister om bouw tienduizenden woningen in regio Zwolle-Deventer

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis uit Raalte wil dat Zwolle-Deventer de zevende regio van het land wordt die een zogeheten woondeal krijgt. Koerhuis dient hierover vandaag een motie in de Tweede Kamer in, die de bouw van enkele tienduizenden woningen in de regio Zwolle-Deventer moet versnellen.

Een woondeal houdt in dat een regio afspraken met de minister maakt over woningbouw. Niet alleen de plek en de aantallen woningen staan omschreven in zo’n deal, maar ook afspraken over infrastructuur, woonvoorzieningen, natuurcompensatie en een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk worden in de overeenkomst vastgelegd.

Tijd voor andere kant

In 2019 sloten Groningen, Eindhoven, Amsterdam, Utrecht en de Zuidelijke Randstad al een woondeal met de minister. Later werd op initiatief van Koerhuis ook voor de regio Arnhem-Nijmegen zo’n deal beklonken. “Nu is het tijd voor de andere kant van Oost-Nederland”, legt Koerhuis uit.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen vroeg het Kamerlid de minister al om in gesprek te gaan met de regio Zwolle-Deventer over zo’n deal, maar daar wilde Ollongren toen geen toezeggingen over doen. “Daarom wil ik haar met een Kamermotie opdragen om dat toch te gaan doen”, vertelt Koerhuis.