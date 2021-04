Goed gevoel bij marktkooplui in non-food-sector na kort geding, maar geduld wordt op de proef gesteld

Al vier maanden lang mogen op de markt alleen etenswaren worden verkocht. Kramen met vis, vlees, kaas en brood zijn dus wel toegestaan, maar kramen met bijvoorbeeld kleding of accessoires niet. En dat moet veranderen, vinden de handelaren in de non-food-sector. Vanochtend diende het kort geding in de rechtszaal. Na afloop overheerst een goed gevoel, al wordt het geduld van de kooplui nog maar eens op de proef gesteld.

Een van de handelaren die al sinds half december niet mag verkopen op de markt is Peter Reudink uit Enschede. Hij is ook bestuurslid van de branchevereniging, de Centrale Vereniging van Ambulante Handel. Vanwege de coronamaatregelen volgde Reudink het kort geding via een livestream. "Het zag er erg goed uit, de rechter was zeer geïnteresseerd", klinkt hij optimistisch. "De rechter heeft aandachtig geluisterd naar ons pleidooi en we hebben verschillende redenen genoemd waarom we open kunnen."

"We hebben heel veel ruimte op de markt en we staan natuurlijk in de buitenlucht", noemt Reudink het voornaamste argument van de branchevereniging. "De combinatie van food en non-food zorgt ervoor dat er een betere spreiding is. We hebben verschillende plattegronden aangeboden. Van grotere markten, maar ook kleinere, zoals Haaksbergen. Daarop kan je zien dat het veel beter zou zijn als het complete aanbod gewoon aanwezig is."

Twee weken wachten

Reudink heeft een goed gevoel bij het kort geding. Maar of dat goede gevoel terecht is, is nog even afwachten. De rechter doet pas over twee weken uitspraak. "Dat is erg vervelend", baalt Reudink. "We zijn al sinds februari bezig met deze zaak. Verschillende brancheverenigingen hadden al eerder het kort geding, maar bij ons wordt het telkens maar uitgesteld. Het lijkt wel een soort strategie. Maar we hebben het gevoel dat we een sterke zaak hebben. We zijn ervan overtuigd dat we in de frisse buitenlucht geen besmettingshaard kunnen veroorzaken."