Ommen pakt drugsproblematiek onder jongeren aan: "Soms makkelijker om drugs te kopen dan een pakje boter"

Ruim twee jaar geleden bracht de gemeente Ommen samen met de politie en hulpinstanties in kaart welke problemen zich op drugsgebied voordoen in de gemeente. “Het is belangrijk om aandacht te schenken aan jongeren die problematisch drugsgedrag laten zien”, zegt burgemeester Vroomen. De informatie heeft geleid tot een nieuwe plan waarmee de gemeente Ommen deze jongeren weer het rechte pad op wil trekken.



Top 15

Een deel van die kwetsbare jongeren heeft de gemeente al in het vizier. In 2020 werd namelijk een top 15 van kwetsbare jongeren opgesteld. Inmiddels staan er 38 namen op de lijst. "Een deel van die jongeren heeft onlangs een brief van de gemeente gehad", zegt burgemeester Vroomen. "Daarin staat dat we ze op de korrel hebben en dat we hen hulp aanbieden." Inmiddels hebben twee jongeren aangegeven die hulp nodig te hebben.

Frontlinie

"En die persoonlijke aanpak is belangrijk", zegt Renè van Rijn, opsteller en regisseur van de nieuwe drugsaanpak. "We willen naast de jongeren gaan staan en samen kijken waar het drugsgebruik vandaan komt."



Een belangrijke rol is weggelegd voor sportverenigingen, docenten, jongerenwerkers en ouders. "Dit zijn de mensen in de frontlinie. Zij hebben veel contact met deze doelgroep en zien eerder dat het met bepaalde kinderen niet goed gaat."

Elkaar helpen

"We weten dat vrienden meer invloed hebben op jongeren dan bijvoorbeeld een hulpverlener, sportcoach of docent”, zegt Van Rijn. “We hebben er daarom ook voor gekozen om jongeren elkaar te laten coachen.”



WijZ Jongerenwerk en De Wolfskuil in Ommen zijn gevraagd om een coachingsplan te bedenken. “We willen daarmee voorkomen dat jongeren bijvoorbeeld met vrienden in een auto stappen en ergens een jointje gaan roken. Zo moet je niet je vrije tijd door willen brengen. Het zou veel mooier zijn als deze jongeren, samen met hun vrienden, zichzelf ontwikkelen en leuke activiteiten ondernemen.”

Pakje boter

Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat zij veelal vrijuit praten over hun drugsgebruik. “We weten dat het kopen van drugs snel geregeld is via bijvoorbeeld sociale media. Een van de jongeren vertelde dat het soms nog makkelijker is om aan drugs te komen dan een pakje boter in de supermarkt te kopen”, aldus Van Rijn.



Hij vervolgt: “Sommigen zeggen ook dat ze blij zijn dat we dit probleem aanpakken. De 20- en 21-jarigen maken zich zelfs zorgen om de jongere generatie.”