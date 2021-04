Eigenaar 'granaatcafé' in Zwolle verkoopt zaak: Café Bruut onder nieuwe naam verder

Volgens Kooistra stopt hij als eigenaar, omdat hij dit jaar vader wordt. "Bruut was jaren ons kindje", schrijven Kooistra en zijn partner Jaimy op Facebook. "Maar nu breekt er een nieuwe fase aan in ons leven... in september krijgen we een echt kindje!"

Verder schrijft Kooistra: "We hebben daarom besloten om te stoppen met Bruut. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor de mooie momenten die we samen hebben meegemaakt. We zijn er van overtuigd dat de nieuwe eigenaar er iets fantastisch van gaat maken. Niet alleen voor jullie, maar ook voor Zwolle."

De nieuwe eigenaar van het pand is Frans van Aerle, zo meldt De Stentor. Hij is eigenaar van meerdere uitgaansgelegenheden in Zwolle. Shotto, Bloopers en Café De Kuiperij, allemaal in dezelfde straat, zijn ook in zijn handen. De naam en het concept van Bruut gaan op de schop, al zijn de details daarover nog niet bekend.

Juridische strijd

Eind 2018 moest Bar Bruut haar deuren sluiten nadat een granaat aan de voordeur was gehangen. Als gevolg daarvan moest het café een tijd dicht op last van de gemeente. In februari 2019 ontploften vervolgens twee granaten in de straat waar Kooistra woont. Hij dacht dat die granaten er toen zijn neergelegd om te voorkomen dat de bar heropend zou worden. In januari 2020 werd opnieuw een handgranaat aan de deur van Bar Bruut gehangen.

Sinds de eerste sluiting in 2018 is sprake van een juridische strijd tussen Kooistra en de gemeente Zwolle. Het café lag na de gedwongen sluiting lange tijd stil en dat zorgde voor een forse omzetschade. Die sluiting was onterecht, zo meent Kooistra nog altijd. Het is nog aan de Raad van State om daarover een oordeel te vellen.