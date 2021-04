Aanpak kruispunt N35 bij Raalte loopt opnieuw forse vertraging op

De aanpak van de kruising van de N348 en de N35 bij Raalte loopt forse vertraging op. De planning was om in de zomer van 2020 het plan in hoofdlijnen op papier te hebben. Vanmorgen vertelde gedeputeerde Bert Boerman dat het eerste ontwerp eind dit jaar verwacht wordt, een voorzichtige planning van het project ligt pas in januari 2022 op tafel. “We zijn fors in de tijd opgeschoven”, aldus Boerman.

De bedoeling was vorig jaar nog om in 2023 het nieuwe kruispunt op te leveren. Dat is met deze nieuwe vertraging onhaalbaar geworden.

'Er is extra geld beschikbaar'

Gedeputeerde Boerman gaf vanmorgen, in de commissie Verkeer & Vervoer van Provinciale Staten, antwoorden op vragen van GroenLinks-Statenlid Slingerland. Het Statenlid vroeg naar de planning en uitte zorgen over de fietsverbinding vanuit Raalte-Noord naar het westelijk deel van het dorp. Die komt niet in de plannen voor.

Volgens de gedeputeerde past die westelijke fietsroute niet in het budget. Toch wil Slingerland dat daar nog eens goed naar gekeken wordt. “Er is extra geld beschikbaar, ik ben er nog niet over uit geprakkiseerd.” Overigens wordt aan de veelbesproken fietslus, de veilige oversteek voor fietsers vanuit Heino, niet getornd in de plannen. Die blijft bestaan.

'Jammer voor de mensen in Raalte'

Slingerland zegt het jammer te vinden dat de aanpak van kruispunt Bos opnieuw langzamer gaat dan verwacht. “Dat is jammer voor de duidelijkheid voor de mensen in Raalte. Voor sommigen zal dit een teleurstelling zijn.”

Overigens verhult Slingerland niet dat hij de plannen voor het kruispunt niet volledig omarmt. “Ik heb steeds twijfel gehad bij de plannen. Als je kijkt naar de hele N35 is dit niet eens de gevaarlijkste kruising. Toch gaat hier in verhouding erg veel geld naar toe.”