Zwembad en speelparadijs Beerze Bulten vandaag open voor honderd recreanten

Camping Beerze Bulten in Beerze mag vandaag het zwembad en speelparadijs Giga Konijnenhol tijdelijk openstellen voor honderd recreanten. Beerze Bulten is aangewezen als proefevenement binnen de coronaregels in het kader van een eerste stap naar een vrijer leven.

Het zwembad en het speelparadijs gaan vanaf tien uur vanmorgen open. Mensen die belangstelling hebben om te gaan zwemmen of een bezoek willen brengen aan het speelparadijs moeten zich vooraf aanmelden en een coronatest laten uitvoeren in de daarvoor aangewezen snelteststraten in Zwolle en Enschede.

"De mensen moeten dus wel even een stukje reizen als ze naar de Beerze Bulten willen komen om te zwemmen of te spelen, maar aan de andere kant mogen ze dan wel doen waar al heel lang naar uitgekeken is", reageert campinghoudster Johanneke Hagedoorn.

'Blij dat er weer reuring is'

Dat uiteindelijk maar honderd belangstellenden mogen worden toegelaten, vindt ze niet erg. "Valt dat aantal tegen? Ik weet het niet. Je had natuurlijk meer mensen willen begroeten, maar ik ben blij dat er weer reuring is. Dus ja, ik ben wel blij dat dit mogelijk is, al is het maar voor één dag."

Johanneke Hagedoorn ziet de aanwijzing tot proefevenement ook voor de Beerze Bulten als een test. ''Mensen die de sneltest hebben gedaan krijgen daarvan de uitslag op een app. Met die app komen ze binnen, maar pas nadat wij met apparatuur hebben gecontroleerd dat er op die app sprake is van een negatieve uitslag. Ja, hoe dat werkt, dat moeten wij vandaag ook zelf ervaren."

Boekingen voor vakanties

De proef kan de camping helpen naar de ontvangst van gasten, die voor de meivakantie of de zomervakantie hebben geboekt. "Ik verwacht dat we het in de vakantie best druk gaan krijgen. Alle faciliteiten van de camping zijn nu nog gesloten, maar tegen die tijd is er misschien wel weer meer mogelijk. Dan is het handig dat we weten wat we kunnen verwachten en moeten doen als er nog steeds sneltesten vereist zijn voor bijvoorbeeld het zwembad en het speelparadijs."