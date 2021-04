Miljoeneninvestering in Enschedese startup die warmtepompen ontwikkelt

De Enschedese startup Cooll heeft een bedrag van twee miljoen euro opgehaald bij private investeerders en het Energiefonds Overijssel voor de verdere ontwikkeling van een warmtepomp die de één-op-één vervanger moet worden van HR-gasketels in bestaande woningen. Het uiteindelijke doel: een fabriek in Enschede neerzetten waar de warmtepomp geproduceerd kan worden.

Zover is het nog niet. Maar met het binnenhalen van de miljoeneninvestering is wel een belangrijke stap gezet. Met het opgehaalde kapitaal gaat Cooll in het komende jaar onder meer in grotere aantallen de warmtepomp demonstreren in woningen. "En wij werken aan samenwerkingen met ketelfabrikanten voor de verdere opschalin', zegt CEO Stefan van Uffelen van Cooll.

Hoe werkt het?

De warmtepomp wordt aangedreven door gas of waterstof en onttrekt warmte aan de buitenlucht. Hierdoor wordt dertig tot vijftig procent gas bespaard en bovendien wordt de uitstoot van CO2 met een vergelijkbaar percentage gereduceerd.

Maar warmtepompen zijn toch bedoeld om huizen gasvrij te maken in de toekomst? "Dat klopt", erkent Van Uffelen. De oud-student van de Universiteit Twente verwacht dat er eerst een tussenstap wordt gemaakt voor huizen van het gas worden gehaald, waarbij een mix van gas en waterstof als energiebron door de leidingen komt.

Bestaande HR-gasketels kunnen die mix van gas en waterstof ook verwerken maar slechts beperkt. 'Tot een percentage van dertig procent", aldus Van Uffelen. Met andere woorden: als er meer dan dertig procent waterstof wordt gemixt met gas houdt het op. De warmtepomp van zijn bedrijf kan die mix wel aan, geeft Van Uffelen aan en is bovendien 'waterstofready' zoals dat heet. Zowel geschikt om te draaien op gas als op waterstof wat de overgang naar gasvrij wonen vergemakkelijkt.

Hogere stroomrekening

Een groot voordeel daarbij is dat dit gebeurt zonder toename van het elektraverbruik. "Mensen die overstappen op warmtepompen die werkt op elektriciteit zien hun stroomrekening flink stijgen", aldus Van Uffelen.

Het uiteindelijke plan van Van Uffelen is het neerzetten van een fabriek in Enschede waar de warmtepompen van Cooll gemaakt kunnen worden. "Dat is altijd al het doel geweest", zegt de CEO. "In deze regio zitten ook veel toeleveranciers. Wij hoeven vanwege de kosten niet naar China." Maar om zo'n duizend warmtepompen te kunnen produceren zijn nog vele miljoenen euro's nodig.

Quooker

Dat geld wil Van Uffelen de komende tijd binnen halen. De eerste stap is vooralsnog gezet. De private partijen partijen die nu hebben aangegeven in het project te stappen zijn de eigenaren van bedrijven als Quooker, DuraVermeer, Van Dorp Installaties, Unica en Bouwmaat.

Maar ook Energiefonds Overijssel steekt geld in het project. "We zijn verheugd bij te kunnen dragen aan de kansrijke ontwikkeling van de technologie van Cooll. Het duurzaam verwarmen van bestaande woningen is een complex en daarmee uitdagend vraagstuk. De technologie van Cooll is een belangrijke schakel daarbij. Met deze investering is Cooll in staat om deze innovatieve technologie gereed te maken voor de marktintroductie."