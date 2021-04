Bevrijding van Zwolle kleinschalig op meerdere plaatsen herdacht

De eerste herdenking was 'vanmorgen in het Ter Pelkwijkpark bij het monument dat door leerlingen van de Geert Groteschool is geadopteerd. Een groep leerlingen, locoburgemeester René de Heer en Ingrid Petiet, voorzitter van de Joodse gemeenschap, hebben daarna een Anna Frankboom geplant op het Van Nahuysplein.

Zwolle Zuid

Aan het einde van de ochtend organiseerde basisschool De Octopus een herdenking bij het monument aan de Pilotenlaan in Zwolle Zuid. Kinderen van groep acht van deze basisschool waren daarbij. Andere kinderen keken op school naar een livestream. Bij de herdenking droegen kinderen gedichten voor die ze zelf hadden geschreven en werd gezongen over vrijheid. Tijdens de plechtigheid is een herinneringsplaquette onthuld over de Canadese soldaat Alexander Serediak die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwolle Zuid is gesneuveld.

Westenholte

Ook in Westenholte is een herinneringsplaquette onthuld. Dat gebeurde bij wijkcentrum 't Anker. De plaquette is een eerbetoon aan Thomas Llewellyn een Canadese soldaat die op 14 april 1945 in Westenholte sneuvelde.

De genoemde herdenkingen vonden plaats bij monumenten die door leerlingen van de basisscholen zijn geadopteerd. Daarbij waren wethouders en veteranen aanwezig. De scholen organiseren jaarlijks herdenkingsplechtigheden bij de monumenten. Er worden liederen gezongen, gedichten voorgedragen, twee minuten stilte gehouden en het Wilhelmus gezongen.