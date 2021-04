Integratieproject 'Turkse Tukkers aan Zet' succesvol door coaches uit eigen kring

Een betere beheersing van het Nederlands, meer kennis van Nederland, meer kans op werk en meer grip op hun eigen toekomst. Én de oprichting van het eerste Turkse vrouwenvoetbalteam van Nederland in Hengelo. Dat zijn enkele resultaten van het project Turkse Tukkers aan Zet, waaraan zestig Turkse gezinnen uit Twente de afgelopen drie jaar deelnamen. Het project was een initiatief van de maatschappelijke stichting van FC Twente 'Scoren in de wijk' die zich inzet voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Isolement

Uniek aan 'Turkse Tukkers aan Zet' is dat de coaches die de gezinnen begeleidden in eigen kring werden gerekruteerd. Mehmet Gösku uit Goor is zo'n coach. Hij heeft drie jaar lang drie gezinnen begeleid. "Ze waren geïsoleerd. De mensen hebben zich opgesloten in hun eigen wereld, dan kan je niet meedoen aan de maatschappij."

De gezinnen die deelnamen aan het project zijn divers. Het ene gezin woont nog maar net in Nederland, het andere gezin woont er al decennia. "In de jaren tachtig was nog de gedachte dat ze terug gingen, dus hebben ze er toen geen energie in gestoken om bijvoorbeeld de taal te leren. Die mensen hebben eigenlijk de trein gemist", vertelt Gösku.

Succes

Dat Turkse Tukkers aan Zet succesvol was, is niet onopgemerkt gebleken. Zo werd het onlangs nog genoemd in het rapport 'De Impact van het betaald voetbal', als goed voorbeeld van de manier waarop betaalde voetbalorganisaties zich kunnen inzetten voor de maatschappij. Bas Denters, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente, evalueerde het project. Hij zag dat alle gezinnen op een of meerdere punten beter geïntegreerd waren. Zo spraken ze de Nederlandse taal beter en was er meer kennis en inzicht van de Nederlandse samenleving. Sommige deelnemers vonden dankzij het project een baan en andere volgen nu een opleiding.

Coaches uit eigen kring

Dat de coaches zelf van Turkse afkomst zijn is volgens Gösku de reden dat het project zijn vruchten heeft afgeworpen. "Als familiecoach ben je een van hen. Je hebt het vertrouwen gekregen. Als dit geregeld zou zijn door een ambtenaar uit Den Haag dan zou het niet aankomen." Doordat de coaches uit eigen omgeving komen en uit eigen ervaring kunnen spreken zien de deelnemers het belang in van integreren, vindt coach Gösku. "Ze moeten begrijpen dat ze zelf initiatief moeten nemen. Ik heb ook gezegd: Je hebt rechten, maar je hebt ook plichten. Voor niks gaat de zon op."

Volgens Gösku was het leren van de Nederlandse taal het belangrijkste. " Als je de taal niet beheerst dan kom je nergens. Als je in contact wil komen met je buren en je omgeving dat moet je de taal beheersen." Toch bestond het project niet alleen maar uit taallessen. Er was ook aandacht voor de Nederlandse en de Twentse cultuur. "We hebben stadwandelingen gedaan onder leiding van een gids en we gingen ook klootschieten." Gösku hielp ook bij praktische zaken, zoals het uitleggen hoe verschillende instanties werken.

Maatschappelijke impact betaald voetbal neemt toe, FC Twente-project is landelijk voorbeeld (Foto: archief RTV Oost)

TV Oost zendt maandagavond de documentaire "Turkse Tukkers aan zet" uit. Hierin volgden documentairemakers Willy Berends en Cars Bijlstra de gezinnen en de begeleiders. We zien ze in cursussen en workshops, maar ook bij sociale activiteiten als stadswandelingen, klootschieten en op de grasmat van de Grolsch Veste tijdens een culturele quizmiddag.