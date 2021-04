Giethoorn en Weerribben-Wieden op grootste nieuwszender van Frankrijk

Vorige week ontving Ronald de Boer een opvallend verzoek. De inwoner van Giethoorn heeft een reclamebedrijf in het dorp en krijgt wel vaker vragen over zijn woonplaats binnen. ‘‘Maar benaderd worden door de Franse televisie, dat is bijzonder. Dit moest worden opgepakt. Ik heb het meteen in gang gezet.’’

Met 6 miljoen kijkers is TF 1 de grootste nieuwszender van Frankrijk. De zender wordt ook goed bekeken in België. De Boer: ‘‘Ze wilden graag een reportage filmen voor een rubriek dat net na het journaal wordt uitgezonden. Het is hartstikke leuk om te laten zien hoe mooi het hier is.’’

Zie hier wat de Franse tv-ploeg van Giethoorn en omgeving vond:

Magisch

Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt wel gezien als één van de meest unieke natuurgebieden van Nederland en bestaat uit meren, sloten, rietlanden, weilanden, moerasbossen en trilvenen. Het is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.

In alle vroegte, om zevenuur 's ochtends, stapt de Franse tv-ploeg in een bootje. Harold Viscaal, directeur van de Stichting Weerribben-Wieden en het nationaal park, is erbij. ‘‘De mist hing over het water, je zag de ochtenddauw op het gras. Dat beeld is magisch.’’

De Franse tv-ploeg begon om 07.00 uur al aan een tocht door de Weerribben-Wieden (Foto: Harold Viscaal)

Promotie

‘‘Geweldige gratis promotie voor Giethoorn en omstreken’’, concludeert Viscaal. En die promotie is volgens hem nodig. ‘‘Het is een misverstand dat het in Giethoorn altijd druk is. Dat is enkel een paar weken per jaar zo. Dan zie je de filmpjes van files op de grachten op het nieuws. Daaromheen is het rustiger. De uitdaging ligt in toeristen een jaarrond naar dit gebied krijgen.’’

Vanwege corona moet ook Weerribben-Wieden het doen met veel minder toeristen dan normaal. ‘‘Je ziet nu vooral belangstelling uit eigen land en buurlanden. Voor aankomende zomer richten we ons op de Europese toerist. De Aziatische bezoekers, die normaal gesproken een groot gedeelte van het toerisme in Giethoorn vormen, verwachten we eerst nog niet terug.’’

Meer dan Giethoorn

Viscaal vindt het, naast het spreiden van de toerist over het hele jaar, belangrijk duidelijk te maken dat er meer is dan alleen Giethoorn. ‘‘Je moet het zien als een kralenketting van kroonjuwelen, die we aan elkaar willen rijgen. Er is zoveel meer, denk dus aan de natuur en aan de andere pittoreske plaatsen. De geschiedenis van de Zuiderzee.’’ Daarvoor wordt samenwerking gezocht met allerlei stichtingen.



Het landschap van de Weerribben-Wieden is vooral ontstaan door vervening en rietteelt. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Het doel is om een ander soort toerist aan te trekken. ‘‘De patat- en broodjesbezoeker die voor een dag plezier komt maken, blijft welkom. Die willen we niet kwijt. Daarnaast hopen we inzichtzoekers aan te trekken. Zij zijn op zoek naar verdieping. Verleden en heden. We beantwoorden vragen als: hoe kunnen we dit gebied toekomstbestendig maken?’’

Onder de aandacht

Stichting Weerribben-Wieden schakelde partner MarketingOost in. Alice Voorhorst, manager branding, leidt het bezoek van de Fransen in goede banen. ‘‘We hebben een dagvullend programma samengesteld. We willen al het moois van Weeribben-Wieden onder de aandacht brengen. De opmerkelijke natuur, het unieke landschap, de ambachten en cultuurhistorie.’’

De dag begon bij het bezoekerscentrum in Sint Jansklooster. Voorhorst: ‘‘Daarna ging de tv-ploeg door naar Giethoorn voor opnames bij punterwerf Wildeboer, museum ’t Olde Maat Uus en Grand Café Fanfare.’’



De grote rondvaartboten liggen allemaal nog stil in Giethoorn. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Ze vertelt dat het druk is in het gebied. ‘‘Toevallig zijn net BN’ers Nicolette van Dam en Bas Smit aan het filmen in de omgeving. En we verwelkomen bijzonderplekje.nl en Autoweek.’’ Er zijn grootse plannen om Weerribben-Wieden nog meer op de kaart te zetten. ‘‘Verschillende marketingcampagnes staan klaar. Een tv-commercial. Het is zonde om dat nu te lanceren. We wachten nog even tot er meer mogelijk is, wanneer de horeca open mag.’’

Songfestival

De Franse reportage zal binnenkort op televisie verschijnen. Ronald de Boer is trots op zijn dorp en verklapt aan het einde van het gesprek dat Giethoorn te zien zal zijn bij de uitzending van het Songfestival, dat dit jaar in Nederland plaatsvindt. ''De opnames zijn al gemaakt.''