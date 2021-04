Kamervragen over gescheurde injectieput en andere NAM-locaties in Overijssel

Er is momenteel veel gaande in de mijnbouw in Overijssel. In Heemse bij Hardenberg is een oude gaswinlocatie teruggegeven aan de eigenaar en in Denekamp en De Lutte worden op dit moment een oude gasput opgeruimd. In Rossum wordt de boortoren afgebroken die in de afgelopen maanden heeft gewerkt aan ROW-2, de gescheurde injectieput voor afvalwater.

Bij alle putten stort de NAM een cementen plug in de put. De cementplug van ROW-2 zit op ongeveer een kilometer diep, de diepte waar ook de scheur in de put is aangetroffen. Bij de andere putten die momenteel ontmanteld zijn of nog worden, ligt de plak cement dichter onder de oppervlakte. Die methode is volgens de NAM het meest trefzeker tegen lekkage naar de oppervlakte.

Werkzaamheden aan een gaswinput (Foto: RTV Oost/Linda Jones)

Second opinion

De Kamervragen komen van Laura Bromet van GroenLinks. Ze wil van de minister weten hoe hij het Staatstoezicht op de Mijnen toezicht kan houden als de putten door de cementplug voorgoed afgesloten zijn. "Is een second opinion over deze en andere putten mogelijk, als er een cementplug is geplaatst? Hoe kunnen we de komende decennia en komende generaties die putten blijven monitoren als ze permanent zijn afgesloten, maar nog steeds kunnen lekken?"

Ze wil ook weten waarom de oude pasputten bij Mander ook zo hermetisch moeten worden afgesloten terwijl die jonger zijn dan de de meeste andere putten. In Mander is tussen 2011 en 2015 ook afvalwater geïnjecteerd.

Vervuiling bij natuurgebieden

Bromet vraagt de minister om versneld en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de putten in natuurgebieden waaronder in het Springendal bij Ootmarsum, in Wanneperveen pal naast de Weerribben-Wieden en in De Lutte nabij het Dinkeldal. Het Kamerlid heeft zorgen over de verontreinigingen op en rond die NAM-locaties.

Van de oude gaswinlocatie in Wanneperveen werd vandaag bekend dat de sanering van de verontreiniging opnieuw is uitgesteld. De vervuiling met olie en boorchemicaliën is niet alleen aangetroffen op de locatie zelf maar ook onder de weg ernaast en aan de rand van het Nationaal Park Weerribben/Wieden.

Oorspronkelijk zou de NAM al in 2018 beginnen met de sanering. Nu wil het olie- en gasbedrijf de sanering tegelijk met de definitieve ontmanteling van de oude gasput uitvoeren. Zo bespaart de NAM zich dubbele kosten maar Laura Bromet is er niet gerust op dat dit de beste keuze is.