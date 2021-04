Reineke Kramer (70) was productieassistente bij A Bridge Too Far: "Het leek soms wel Hollywood aan de IJssel"

Het is inmiddels 45 jaar geleden dat de filmkaravaan, onder leiding van regisseur Richard Attenborough, Deventer aandeed. Een half jaar lang stond de Hanzestad in het teken van de oorlogsfilm. Spin in het wiel was Reineke Kramer. In 1976 werd zij aangenomen als productieassistente van de film.

Kramer stond direct voor een grote opdracht. "Deventer was perfect voor de film, maar het enige probleem waren de televisieschotels in de binnenstad. Die waren er in de oorlog natuurlijk nog niet. Ik had de schone taak om de inwoners te overtuigen om de schotel tijdelijk weg te halen. Wie goed kijkt in de film, weet dat dit niet helemaal is gelukt."

Vervallen Deventer ideaal voor oorlogsfilm

De inmiddels 70-jarige Kramer zat met al het kantoorpersoneel in het huidige FINCH-hotel aan de Keizerstraat. "Het is 45 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Toen ik hier kwam aanlopen, herkende ik niets meer. Dat is maar beter ook, want Deventer zag er destijds vervallen uit. Vandaar dat een oorlogsfilm in Deventer werd gefilmd."

Inmiddels is het oude kantoorpand aan de Keizerstraat volledig gerenoveerd en is de binnenstad er beter aan toe. Toch denkt Kramer nog vaak aan de opnames. "Ik word ermee doodgegooid. Ik verzamel veel collectorsitems van de film en vind het prachtig dat 45 jaar na dato de film nog steeds beroemd is."

Feestjes

De Engelsen en Amerikanen hebben flink gefeest in de binnenstad van Deventer. Kramer was hier vaak bij aanwezig, maar houdt de details liever voor zichzelf. "Nee, die details die hou ik lekker bij mij. Maar het waren wel bijzondere avonden in Deventer", lacht ze.

Waar de voltallige crew van de film dagelijks op de Brink te vinden was, lag de wereldberoemde Sean Connery vaak al op bed in zijn hotelkamer in Arnhem. "Sean was een gentleman. Hij gaf niet zoveel om uitgaan. Waarschijnlijk ook uit angst om herkend te worden. Ik moest hem vaak begeleiden en helpen met het regelen van dingen. Zodoende heb ik deze bijzondere foto weten te maken. Daar zie je dat Sean Connery tussen het filmen door geknipt werd," aldus een trotse Kramer.

Sean Connery bij de kapper tussen de opnames door. Regisseur Richard Attenborough is met hem in gesprek. (Foto: Reineke Kramer)

Spacecake

De filmfeestjes hielden niet op bij de stadsgrenzen van Deventer. Na een lange dag van opnames in Holten had acteur Ryan O'Neil zin in een spacecake. "Hij had destijds de koks met flink wat geld omgekocht om twee spacecakes te bakken", vertelt Kramer.

Ze vervolgt: "Helaas was O'Neil niet de enige die van deze cake heeft mogen proeven. Meerdere figuranten zijn die dag afgevoerd naar het ziekenhuis."

De opnames van de film hebben ongeveer een half jaar mogen duren. Volgens Kramer een tijd om nooit te vergeten. "Ik ben ongelooflijk trots dat ik onderdeel mocht zijn van deze unieke film. Ik zou het zo weer doen."