Run op deelname aan hardloopwedstrijd van Enschede Marathon in mei: "Telefoon staat roodgloeiend"

Het loopt storm met het aantal aanmeldingen voor de hardloopwedstrijd die Stichting Enschede Marathon in het kader van de Fieldlab evenementen houdt op 16 mei in Enschede. Vijfduizend recreanten mogen op evenementenlocatie Vliegveld Twenthe meedoen aan een hardloopwedstrijd over tien kilometer. De animo om mee te doen is groot zegt directeur Sandra Melief van de Stichting Enschede Marathon. "Er zal een run op komen, letterlijk en figuurlijk"

"De telefoon staat roodgloeiend", laat Melief weten. Ook via appjes laten mensen weten graag mee te willen doen op 16 mei als het Fieldlab Evenement wordt gehouden. Maar vooral ook via social media melden mensen zich.

Afhekken

Zo'n twee weken geleden werd de organisatie van de Enschede Marathon gevraagd of het mogelijk was een hardloopwedstrijd voor vijfduizend recreanten te organiseren. Grote vraag was natuurlijk waar zoiets moet gebeuren, want de wedstrijd moet plaatsvinden in een afgesloten gebied. Op een terrein dat je moet kunnen 'afhekken', aldus Melief.

"Het is een cadeautje, het is fantastisch dat we dit allemaal mogen doen." Sandra Melief, directeur Stichting Enschede Marathon

Het was dan ook niet zo gek dat haar gedachten gingen naar het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe. Dat is immers ook de plek waar komend weekend een bijzondere marathon wordt gehouden. Enschede neemt zondag de NN Mission Marathon over van Hamburg. De organisatie van dat evenement is volop aan de gang. Geen gekke gedachte dus om het Fieldlab evenement op hetzelfde grondgebied af te werken.

Normale wedstrijd organiseren

Rond de organisatie van de wedstrijd op 16 mei is nog niet alles duidelijk. "Fieldlab moet twaalf evenementen af om alle afspraken door te nemen en zo sta ik ook op de agenda. Wij krijgen zeer binnenkort te horen aan welke eisen het allemaal moet voldoen. We moeten een normale wedstrijd organiseren", aldus Melief.

Dat hardlopers wel te porren zijn voor een wedstrijd in de buitenlucht is wel duidelijk. "Er zal een run op komen, letter en figuurlijk", zegt Melief, die het organiseren van zowel het Fieldlab evenement als de NN Mission Marathon ziet als een geweldige bonus. "Het is een cadeautje, het is fantastisch dat we dit allemaal mogen doen."

Voorrang

Zoals gisteren al werd gemeld probeert de organisatie te regelen dat hardlopers die zich hebben aangemeld voor de edities van 2020 en 2021 van de Enschede Marathon voorrang krijgen als het gaat om deelname aan het evenement op 16 mei. Maar hoe dat moet, weet de organisatie nog niet. "We zullen uit moeten gaan zoeken hoe we dat gaan organiseren", zegt Melief.