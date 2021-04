Björn Kuipers ziet Real Madrid laatste vier bereiken in Champions League

Zonder zelf op te vallen zag de Oldenzaalse arbiter Björn Kuipers vanavond hoe Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League te sterk was voor Liverpool. De landskampioen van Engeland kreeg volop kansen om de in de uitwedstrijd opgelopen achterstand (1-3) ongedaan te maken, maar scoorde niet. Het bleef 0-0 op Anfield.

Real Madrid, in Spanje nog volop in de race voor de titel, krijgt in de halve finale met Chelsea opnieuw een Engelse tegenstander. Liverpool verspeelde de mogelijkheid dit seizoen nog een prijs te winnen. In de Premier League is de club nog niet eens zeker van een plaats bij de eerste vier en in de nationale bekertoernooien doet Liverpool niet meer mee.

Wijnaldum

Kuipers, die een rustige avond kende, was niet de enige Nederlander binnen de lijnen. Georginio Wijnaldum speelde mee met Liverpool, dat het toernooi twee jaar geleden nog won. In 2018 verloor Liverpool in de finale van de Champions League van Real Madrid.