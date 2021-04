Wethouder Raalte niet verrast door vertraging knooppunt Bos: ‘Complex traject’

Ook de wens van de Raalter gemeenteraad om de duurste variant door te laten rekenen heeft tijd gekost, stelt de wethouder. “Dit is geen verwijt hoor. De politiek moet haar inbreng kunnen doen.”

Wout Wagenmans, wethouder Raalte (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'We wisten dit al een tijdje'

Wat het proces ook complex maakt, is dat het spoor in het projectplan betrokken wordt. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de verdubbeling van het spoor tussen Wierden en Zwolle. “En er wordt ook naar de stationsomgeving gekeken,” aldus Wagenmans.

Dat gedeputeerde Boerman gisteren bekendmaakte dat de aanpak vertraagd was, verraste Wagenmans niet. “Ik wist niet dat hij het zou mededelen, maar we wisten dit al een tijdje.”

'Zorgvuldigheid gaat voor'

Dat de aanpak vertraagd is, is voor Wagenmans geen halszaak. “Zorgvuldigheid gaat voor.”

Ook over de kosten is de wethouder helder. “Onze bijdrage is 4,5 miljoen en dat wordt niet hoger.” Dat het projectplan nu al 14 miljoen duurder is dan de geraamde 50 miljoen euro, is volgens Wagenmans geen zaak voor de gemeente Raalte. “Dat is een zaak voor de provincie en het Rijk. Onze bijdrage is vastgelegd in de bestuursovereenkomst.”