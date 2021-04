Motorsportbond KNMV is hetze tegen motorrijders in Deventer zat

Spandoeken, bordjes en mensen met duimpjes langs de weg. De afgelopen weken hebben de inwoners van Deventer zich duidelijk laten horen tegen het geluid van optrekkende motoren. “Dan komen ze hier weer met hordes voorbij. Het is soms net of er een straaljager overkomt,” aldus betrokken buurtbewoners. Volgens de KNMV is de hetze gebaseerd op onwaarheden: “De lokale actiegroep Geluidsoverlast Motoren Deventer doet dit onder andere door het bewust verspreiden van leugens, het gebruiken van stigmatiserende afbeeldingen en het manipuleren van videobeelden.”

Met de motor naar de raad

De actiegroep tegen de geluidsoverlast heeft inmiddels de lokale politiek ingeschakeld en hoopt daarmee door te pakken. PvdA-raadslid Jan Jaap Kolkman liet eerder aan RTV Oost weten dat er vanuit de raad brede steun is voor de actiegroep. “Van VVD tot GroenLinks en alles wat daar tussen zit. We willen dat voor de zomer actie wordt ondernomen. Iedereen is die toys en boys wel een beetje zat inmiddels.” De raad hoopt voor 1 juni uitsluitsel te kunnen geven over de geluidskwestie rondom de Wilhelminabrug.

Actie tegen geluidsoverlast motoren in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

De KNMV ziet beperkingen voor de motorrijders in Deventer niet zitten. “Deze manier van werken is wat ons betreft niet acceptabel. Het goede nieuws is dat motorrijders en ook steeds meer andere inwoners van Deventer zich verzetten tegen deze doelgerichte haatcampagne.” De bond roept daarbij de hashtag #iksteundemotorrijdersindeventer in het leven, maar geeft wel aan in gesprek te zijn met de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen NEFOM) om dit vraagstuk op te lossen. “Het is niet meer dan normaal dat er in een vraagstuk, zoals over geluid, met een open houding naar elkaar wordt geluisterd. Wel moet dit in alle fatsoen gebeuren. Wij hopen dan ook van harte dat de NEFOM, waarvan een bestuurslid óók bij de actiegroep in Deventer hoort, dit op kan brengen."