Maakindustrie schreeuwt om technici: Twentse scholen slaan handen ineen

Uit een analyse van het Platform Talent voor Technologie op basis van cijfers van DUO, neemt het aantal vmbo-leerlingen in Overijssel dat een technisch profiel kiest af met 25 procent in 2033 ten opzichte van 2019.

Onder de noemer Sterk Techniek Onderwijs Twente wordt er daarom gebouwd aan een netwerk van basisscholen, voortgezet onderwijs, ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. Maar ook bedrijven en lokale overheden haken aan.

Ook in de bouw neemt de digitalisering en robotisering meer en meer toe. Het werk verplaatst zich steeds meer naar fabrieken Arjan van 't Hul, directeur Ter Steege Vastgoed

Technolab

Het doel van Sterk Techniek Onderwijs Twente is om meer leerlingen te interesseren voor een beroep in de techniek. Scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen heeft onlangs een Technolab geopend. Hier maken leerlingen kennis met technieken zoals bouwconstructies, robotica, 3-D ontwerpen en printen, programmeren en nog veel meer. Het doel is om leerlingen te laten ontdekken wat je met techniek allemaal kunt doen.

"Voor de helft van de tijd gaan we leerlingen uit het basisonderwijs hier ontvangen. Wij willen ze interesseren voor een carrière in de techniek" , zegt docent Linda van Gelder. Het Technolab is ingericht door Makeblock Innovation Space en één van de eerste in Europa. "Reggesteyn is een samenwerking aangegaan met deze leverancier. Ons lab is nu een voorbeeld Technolab voor heel Europa", zegt Van Gelder.

Bouwopgave

Dat er een tekort aan technisch personeel aan zit te komen, beaamt ook Arjan van 't Hul, directeur van Ter Steege Vastgoed en voorzitter van Bouwmensen, een opleidingsinstituut voor technisch personeel in de bouw. "We hebben te maken met een uitstroom van personeel, die moeten we aanvullen. Maar daarnaast hebben we ook een grote bouwopgave van 100.000 woningen per jaar voor de boeg", zegt Van 't Hul.

Ook het werk in de bouw verandert. De bouw staat voor een spannende uitdaging. "Ook in de bouw neemt de digitalisering en robotisering meer en meer toe. Het werk verplaatst zich steeds meer naar fabrieken. De onderdelen van huizen worden in de werkplaats gemaakt en op de bouwplaats in elkaar gezet", zegt Van 't Hul.

Baankansen

De baankansen in de techniek zien er florissant uit. In bijna het hele land is het voor werkgevers een krappe arbeidsmarkt en dus moeilijk om personeel te vinden. Eind 2020 was in landsdeel Oost het aantal openstaande vacatures in de techniek 11.000. Begin 2016 waren dat er nog 6.900 (bron:UWV 2020 / techniekpactmonitor.nl).

Op de bouw is de komende jaren een grote behoefte aan vakmensen (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Het UWV ziet dat er op verschillende niveaus sprake is van krapte. In 2019 heeft het UWV een lijst samengesteld van beroepen waarvoor het lastig is om personeel te vinden. Vrijwel alle technische en ICT-beroepen bevinden zich bovenaan in de lijst.

Op het lager niveau is er vooral behoefte aan personeel in de bouw en industrie. Bijvoorbeeld grondwerker weg- en waterbouw, slopers, steigerbouwers en monteurs. Op middelbaar niveau gaat het om specialistisch vakmanschap. Denk aan installatiemonteurs, tekenaars, automonteurs, elektriciens en operators. Op het hoger- en wetenschappelijk beroepsniveau hebben we het over projectleiders in de bouw, ontwerpers en constructeurs in de bouw en werktuigbouw en ontwerpers industriële engineering. (Zie hier het volledige rapport 'moeilijk vervulbare vacatures' van het UWV).