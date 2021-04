Fotograaf Peter Eleveld uit Olst wint internationale fotografieprijs

"Dat was wel bijzonder, ja", reageert hij op de prijs. "Ik wist het al een tijdje. De organisatie is ook hier geweest om te filmen en een paar interviews af te nemen. Maar ik heb al veel reacties gehad, vooral via mijn Instagram."

Eleveld maakt gebruik van de natteplaat-techniek, een bijzondere tak van sport in de fotografie. Natte-plaat-fotografie is een kostbaar en bewerkelijk proces. Hij gebruikt een glasplaat van 18 bij 18 centimeter. "Daar wordt emulsie op gegoten met daarin collodium. Dat is een soort dunne lijmlaag, dat lichtgevoelig wordt gemaakt met zilvernitraat. Dat gaat in een cassette en dan in de camera", vertelt Eleveld.

Hij is altijd al geïnteresseerd geweest in oude technieken en oude camera's. "Het is niet makkelijk en er zijn in Nederland ook maar een stuk of tien mensen die gebruik maken van deze techniek."