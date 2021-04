Vijfde kind uit Ruinerwolds gezin vertrokken

Dat werd duidelijk aan het eind van de vierdelige documentaire 'De kinderen van Ruinerwold'.

"Ook in mijn ervaring heeft mijn vader te veel dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn. Ik woon daarom sinds kort niet meer bij hem." Dat vertelde het intussen meerderjarige kind van Van D. aan documentairemaakster Jessica Villerius, zo meldt RTV Drenthe. Onduidelijk is overigens of het om een zoon of dochter gaat.

Procedure tegen vader

Inmiddels is bekend geworden dat de vier oudste kinderen, die eerder al uit het gezin vertrokken, een civiele procedure tegen hun vader gaan aanspannen. Dit liet de Zwolse advocate Corinne Jeekel gisteravond in het tv-programma Op1 weten.

De kinderen van Gerrit Jan van D. gaan over tot deze stap nadat de rechtbank onlangs bepaalde dat de gezondheid van Van D. strafvervolging niet mogelijk maakt. De kinderen zeggen via de gang naar de rechter te willen strijden voor gerechtigheid.

Wereldnieuws

Zes van de negen kinderen leefden jarenlang verscholen voor de buitenwereld op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht, nadat een van de oudere kinderen vluchtte en in een nabijgelegen café om hulp vroeg.



Het gezin, dat vervolgens wereldnieuws werd, woonde voordat het neerstreek in Ruinerwold enige tijd in Overijssel. Eerst in Hasselt, daarna in Zwartsluis.