Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet extra woondeal met regio Zwolle-Deventer niet zitten

Ollongren laat de Tweede Kamer weten dat in 2019 een bewuste keuze is gemaakt om zes regio's in het land te helpen met een woondeal en afspraken over versnelde woningbouw, om acute problemen op de woningmarkt te verhelpen. "Je hebt het dan over een ernstig tekort aan betaalbare woningen en andere excessen. Daarbij is toen bewust niet de keuze op de regio Zwolle gevallen. Omdat deze excessen op de woningmarkt daar minder spelen. Ik denk dan ook dat het in deze demissionaire fase van het kabinet beter is om ons te richten op de uitvoering van de volkshuisvestingsplannen die we in de bestaande woondeals met regio's al hebben vastgelegd."

Oost-Nederland bedienen met extra woondeal

Regio's die een woondeal hebben zijn Groningen, Eindhoven, Amsterdam, Utrecht , de Zuidelijke Randstad en de regio Arnhem-Nijmegen. VVD-Kamerlid Koerhuis wil graag zien dat Oost-Nederland naast Arnhem-Nijmegen wordt bediend met een extra woondeal.

Niet als het aan minister Ollongren ligt. De Tweede Kamer buigt zich volgende week over de motie, maar Ollongren ontraadt steun. "Ik vind Zwolle wel een heel belangrijk regio. We hebben niet voor niets de Spoorzone in Zwolle aangewezen als een van de veertien locaties in Nederland die een extra woonimpuls krijgen. Ook in de verstedelijkingsstrategie van de regering speelt Zwolle een belangrijke rol, maar een extra woondeal is nu niet aan de orde."