Grote gele kwikstaart legt werkzaamheden Vechtstuw in Junne stil

Met die bouwstop is de strijd om het voorbestaan van de oude stuw in een nieuwe fase aanbeland. Omwonenden willen geen nieuwe stuw omdat in een onderzoek van zes jaar geleden is aangetoond dat de stuw niet slecht is.

Metselwerk en funderingspalen

Waterschap Vechtstromen wilde deze weken juist beginnen aan de drooglegging van de stuw. Door al het water rond de stuw weg te pompen kan het waterschap onderzoek doen naar de staat van het metselwerk en de houten funderingspalen waarop het geheel ruim honderd jaar geleden is gebouwd.

Dat is volgens het waterschap nodig omdat de brug die op de stuw is gebouwd volgens de gemeente Ommen niet meer van deze tijd is. De brug zou het zware landbouwverkeer niet meer aankunnen en daarom wil de gemeente iets verderop een nieuwe brug bouwen die dat wel kan.

De stuw bij Junne zou in slechte staat zijn (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Bezwaar van omwonenden

De omwonenden en een aantal inwoners uit het buurtschap Junne zijn daar tegen. Zij vrezen aantasting van het unieke karakter van het natuurgebied rond de stuw. Volgens hen hoeft er geen nieuwe brug te komen en ook de stuw kan blijven zoals hij nu is.

Er wordt al een tijdje over gesteggeld en steeds trokken de omwonenden aan het kortste eind. Nu hebben ze de hulp ingeroepen van Marcel Middelkamp. Middelkamp is deskundig in bestuursrecht en hij heeft namens de omwonenden de bouwstop afgedwongen.

Volgens Middelkamp is dit pas het begin van zijn strijd. Want er hoeft geen nieuwe brug te komen en de stuw hoeft niet te worden drooggelegd om onderzoek te kunnen doen.

Bestuursrechtdeskundige Marcel Middelkamp treedt op namens de omwonenden van de stuw in Junne (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Idee dat de droogzetting een ander doel heeft...'

Middelkamp vreest dat er iets anders achter de drooglegging schuilt. "Die stuw is honderd jaar oud en staat op houten palen. Amsterdam is vierhonderd jaar oud en ook gebouwd op houten palen. Die palen zijn prima, daar is niks mis mee. Maar zodra je ze droog gaat zetten, dan komt er zuurstof bij en dan heb je een probleem. Dan gaat het rottingsproces ineens hard, dat moet je dus niet doen."

Middelkamp heeft het gevoel dat dat juist is wat er moet gebeuren. "Ik krijg een beetje het idee dat die droogzetting een ander doel heeft. Want het is heel onlogisch om een stuw droog te zetten, dat gebeurt met andere stuwen ook niet he?"

Volgens de bestuursrechtdeskundige uit Almelo hebben de wethouder en andere bestuurders de situatie een beetje anders voorgedaan dan het in werkelijkheid is. Hij heeft zich voorgenomen om namens de omwonenden zijn tanden te zetten in dit dossier.

Heel onlogisch om een stuw droog te zetten, dat gebeurt met andere stuwen ook niet he? bestuursrechtdeskundige Marcel Middelkamp

De bouwstop duurt volgens Middelkamp waarschijnlijk tot na de broedperiode maar het waterschap Vechtstromen meent al eerder aan de slag te kunnen. De voorbereidende werkzaamheden zouden niet onder de vergunningsplicht vallen.

Snel duidelijkheid

In een schriftelijke verklaring reageert de woordvoerder van het waterschap: "Wij voeren de vergunningsvrije werkzaamheden uit, omdat we zo snel mogelijk willen starten met de bouw van de droogzetvoorziening en de inspectie van de stuw. Uit oogpunt van waterveiligheid wil het waterschap zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de staat van de stuw. Om optimaal van het komende laagwaterseizoen (april-oktober) te profiteren, willen we daarom in april starten met de werkzaamheden.