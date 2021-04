Turkse Tukkers aan zet bij RTV Oost

Turkse Tukkers aan Zet stopt na drie jaar (Foto: FC Twente)

In staat om voor eigen toekomst te zorgen

In de documentaire 'Turkse Tukkers aan zet' volgden documentairemakers Willy Berends en Cars Bijlstra gedurende het hele traject de gezinnen en de begeleiders. We zien ze in cursussen en workshops, maar ook bij sociale activiteiten als stadswandelingen, klootschieten en op de grasmat van de Grolsch Veste tijdens een culturele quizmiddag. Uit onderzoek achteraf van de Universiteit Twente blijkt dat de deelnemers béter Nederlands zijn gaan spreken en méér hebben geleerd over Nederland. Dankzij het project zijn 19 deelnemers aan een betaalde baan of vrijwilligerswerk gekomen óf een eigen zaak begonnen. Bijna de helft zegt beter in staat te zijn om voor de eigen toekomst te zorgen.

Maatschappelijke impact betaald voetbal neemt toe, FC Twente-project is landelijk voorbeeld (Foto: archief RTV Oost)

De impact van het betaald voetbal

Het project werd onlangs in het rapport 'De Impact van het betaald voetbal' genoemd als voorbeeld van hoe betaalde voetbalorganisaties zich kunnen inzetten voor de maatschappij. Het rapport werd opgesteld door accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers. "De zichtbaarheid van wat we doen, ons inzetten voor deze doelgroep, wordt op deze manier vergroot", vertelt Bas Schreurs, maatschappelijk manager bij FC Twente. "Het is mooi om te zien dat dit terugkomt in een landelijk onderzoek."

