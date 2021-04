Tbs'er Danny gaf volgens OM opdracht om molotovcocktails in Zwolse huizen te gooien

Het Openbaar Ministerie (OM) weet het zeker: tbs'er Danny uit Zwolle is opdrachtgever voor het gooien van twee molotovcocktails in huizen in Zwolle. Eén huis vloog in brand, bij het tweede huis bleef het tot een poging. De precieze reden blijft onbekend. Ging het nou om een drugsvete, of een persoonlijk conflict?

Twee jaar geleden werden daags na elkaar molotovcocktails gegooid naar huizen. De eerste keer werd de brandbom in een huis aan de Berkumstraat gegooid. De bewoner was niet thuis, de buurvrouw wel. "Die is daardoor in levensgevaar gebracht", zegt het OM. In het huis ontstond brand, waardoor twee honden gewond raakten. Eentje is aan die verwondingen overleden.

Wapens en drugs

De bewoner had aan hulpdiensten aangegeven zich zorgen te maken over zijn kind. Die woonde op dat moment bij Danny en zijn vriendin. Hij gaf aan dat er wapens en drugs in het huis waren. Danny zou wraak hebben willen nemen, omdat de bewoner aangifte had gedaan. Een ander mogelijk motief zou liggen in de diefstal van een partij drugs.

Wat de reden ook is, de dag na de brand aan de Berkumstraat, wordt getracht hetzelfde te doen bij een huis aan de Alm. Op dat adres woonde de vader van het doelwit aan de Berkumstraat. Buurmannen zagen echter iemand stenen gooien naar het huis en een molotovcocktail aansteken. Ze gingen achter hem aan. De oprit en straat vlogen in brand, het huis gelukkig niet.

De man die de molotovcocktail wilde gooien, was een Zwollenaar. Hij is vorig jaar veroordeeld tot twee jaar cel en een psychische behandeling. Hij zegt dat hij een opdrachtgever had, maar wil niet zeggen wie. Volgens het OM is het duidelijk, dat is tbs'er Danny.

Bewijs

Volgens justitie is daar voldoende bewijs voor. Zo heeft Danny kort voordat de branden werden gesticht gebeld met het doelwit aan de Berkumstraat. Hij zou hebben gezegd: "Ik maak je dood en ik pak je vader." Ook de ex en de huidige partner van Danny hebben belastende verhalen over hem verteld bij de politie. "Er is geen andere conclusie", zegt de officier van justitie. "Alle pijlen wijzen naar Danny."

Volgens zijn advocaat is het helemaal niet zo duidelijk dat Danny achter de aanslagen zit. Hij wijst erop dat de ex van Danny wraak wilde nemen, nadat ze had begrepen dat die vreemd was gegaan. "En zijn huidige partner heeft het alleen 'van horen zeggen' dat Danny de opdrachtgever was."

Tbs-behandeling

Danny is een bekende van de opsporingsdiensten. Al meerdere malen werd hij veroordeeld voor pogingen tot doodslag. Ook werd zijn naam genoemd bij de brandstichting van grillroom Da Vinci in de Zwolse binnenstad. Door die brandstichting ontstond een ontploffing in de zaak en vloog de hele pui er uit. De grillroom werd op dat moment uitgebaat door één van de hoofdverdachten in de Zwolse onderwereldoorlog.

De afgelopen jaren is getracht om Danny te behandelen aan zijn verslaving en een gedragsstoornis. Maar omdat de behandelingen 'te vrijblijvend' waren, sloegen die niet aan. "En kennelijk had hij de ruimte om dit soort brandstichtingen uit te voeren, of te bedenken", zegt de officier van justitie.

Danny zit nu ruim een jaar in een tbs-kliniek en hij wordt gedwongen behandeld. De komende twee jaar zal hij daar nog zitten. "Die behandeling willen we niet verstoren", zegt het OM. Daarom is tegen Danny een voorwaardelijk gevangenisstraf geëist van 2 jaar. "Als hij klaar is met zijn tbs-behandeling, maar hij gaat toch weer in de fout? Dan moet 'ie dus twee jaar het gevang in."

De rechtbank velt over twee weken vonnis.