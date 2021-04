Joeri Pool wil de eerste PVV-burgemeester van Nederland worden, in zijn eigen Kampen

Statenlid Joeri Pool (PVV) wil burgemeester worden van zijn eigen woonplaats Kampen. De PVV'er heeft zijn sollicitatiebrief vandaag de deur uit gedaan. Het is uitzonderlijk dat zo'n sollicitatie publiek wordt, want rond sollicitatieprocedures voor burgemeesterschappen geldt een strikte geheimhoudingsplicht. Maar Pool kiest er bewust voor zélf de openbaarheid te zoeken. "Iedereen mag het weten."

"We vinden het als PVV heel belangrijk dat het sollicitatieproces voor een burgemeesterschap een stuk transparanter wordt dan het nu is", verklaart Pool zijn keuze. "Het minste dat ik dus kan doen, is mijn eigen sollicitatie kenbaar maken."

Dubbel unicum

Pool zou - als hij wordt benoemd - voor een unicum zorgen. Nog niet eerder werd in Nederland een PVV'er benoemd tot burgemeester. Vreemd, vindt Pool: "De PVV vertegenwoordigt al meerdere jaren een miljoen kiezers. Het is heel gek dat zo'n enorm grote partij in Nederland nooit een burgemeester mag leveren."

En niet alleen met zijn partijkleur zou hij voor een unicum zorgen. Geboren Zwollenaar Pool is pas 28 jaar oud. Daarmee zou hij in een klap de jongste burgemeester van Nederland worden De laatste keer dat iemand van nog geen dertig jaar werd benoemd tot burgemeester, was in 1951.

Als inwoner van Kampen erger ik mij kapot aan het slappe beleid. Joeri Pool

In zijn brief schrijft Pool 'de islamisering' van Kampen 'actief tegen te willen gaan'. Zo wil hij een gebiedsverbod voor overlast gevende asielzoekers uit het naburige azc. "Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat de burgemeester deze groep asielzoekers nooit een gebiedsverbod heeft opgelegd, en ik zal dat zelf op mijn eerste werkdag als burgemeester wél direct doen."

Ook schrijft Pool tradities als zwarte piet en het carbidschieten voor Kampen te willen behouden, en hij wil een einde maken aan de in zijn ogen 'onbehoorlijke bestuurscultuur' in de stad. Als voorbeeld daarvan noemt hij inwoners die 'werden uitgekafferd' omdat ze zich zorgen maakten over de komst van een migrantenhotel.

Boven de partijen? 'Wel visie'

Pool denkt niet dat hij te partijpolitiek is voor het ambt van burgemeester. Een ambt waarbij je vaak 'boven de partijen' staat. "Je staat natuurlijk boven de partijen, maar je mag wél een duidelijke visie hebben over hoe je invulling geeft aan bijvoorbeeld de veiligheid. Als inwoner erger ik mij kapot aan het slappe beleid tegenover mensen die hier heel veel ruzie maken, herrie schoppen en ervoor zorgen dat vrouwen haast niet meer veilig over straat kunnen."

Volgens Pool zijn dat vooral bewoners van het azc: "Je kunt zeggen: dat is niet heel verbindend. Maar daar tegen optreden is wél nodig. En ik denk dat een burgemeester vooral de veiligheid van zijn inwoners op één moet zetten."

Ik verwacht absoluut een uitnodiging voor een gesprek. Joeri Pool

Pool is op dit moment actief als Statenlid voor zijn partij. Ook werkt hij voor de Tweede Kamerfractie van de PVV. Bij de verkiezingen op 17 maart stond hij voor zijn partij op de kandidatenlijst. Is hij op zoek naar iets anders? Lachend: "Nee, het gaat er niet om dat ik graag iets anders wil. Ik zit me niet te vervelen, maar ik zie dit als een kans om een burgemeester te leveren voor Kampen die zich bezig houdt met zaken die belangrijk zijn."

'Absoluut een gesprek'

De huidige burgemeester Bort Koelewijn vertrekt op 1 oktober, na een burgemeesterschap van twaalf jaar. Sollicitatiebrieven kunnen tot 20 april worden opgestuurd. Daarna vervolgt de selectieprocedure. Pool zelf rekent op een uitnodiging. "Ik verwacht absoluut een uitnodiging voor een gesprek. Zeker."