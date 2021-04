Leerlingen basisscholen Heino maken kunstwerk van zwerfafval

Voordat de leerlingen met het afval aan de slag konden, moesten ze het dorp in om afval te rapen. Tassen vol brachten ze terug. “Flesjes, doppen, blikjes, heel veel snoeppapiertjes en sigarettenpeuken”, sommen de leerlingen op.

'Ze gaan toffe kunst maken'

“Het idee is om met zwerfafval nieuwe creaties te maken”, legt kunstenaar Ronald Jonkman uit. “Ze gaan toffe kunst maken.”

Kunstenaar Ronald Jonkman (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Het project moet, naast creativiteit aanwakkeren, ook een stukje bewustwording creëren. “Ik vind het slecht dat al dit afval op straat ligt. Dat is niet goed voor het milieu”, vertelt een van de scholieren.

'Zorgen voor een beter stukje aarde'

“We zijn als Gouden Emmer bezig met een stukje duurzaamheid en bewustwording”, zegt schooldirecteur Marieke Stremmelaar. “De leerlingen scheiden zelf hun afval hier op school. We willen zorgen voor een beter stukje aarde.”

Kunstenaar Jonkman legt uit wat het resultaat moet worden. “Ze maken allemaal een individueel werkje en die hangen we in één grote boom. Vanwege de dag van de aarde hebben we voor een boom gekozen.”

Het kunstwerk, een metershoge boom met daarin kleine werkjes (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )



Wat er uiteindelijk met de metershoge boom gebeurt is nog niet bekend. “Tuurlijk moet hij een mooie plek krijgen, maar hij is best hoog. Dus voorlopig blijft hij even op het schoolplein staan. Daarna gaan we eens goed nadenken welke plek het gaat worden.”