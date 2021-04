Lokale producten onder één noemer in Salland

Bestuurslid Willem van de Vlag is trots op de lokale producten in zijn winkel (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Lokale en biologische producten zijn de laatste tijd steeds meer in opkomst. De behoefte van de consument is aan het veranderen en die verkiest steeds vaker een verantwoord product boven de euroknaller. Om de voedselketen te verkorten, hebben lokale boeren en ondernemers uit de Stedendriehoek de handen ineen geslagen. Sinds deze week liggen daarom de Van Onze Grond-producten in de Sallandse supermarkten.

Vlees, groente en fruit uit de eigen achtertuin. Geen producten die lang in een koelcel staan te wachten en uit warme landen geïmporteerd dienen te worden. Nee, producten vers van het land. Een trend die zich de laatste jaren steeds vaker liet zien.

Ook in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben de lokale boeren en supermarkteigenaren elkaar gevonden in de coöperatie Van Onze Grond. Bestuurslid Willem van de Vlag legt uit: "Je ziet de laatste tijd een kentering plaatsvinden bij de consument. Een kwaliteitsproduct met een eerlijke prijs voor de boer krijgt steeds vaker de voorkeur boven de euroknallers. Bij Van Onze Grond vertellen wij van wie het product komt, wat hun verhaal is en zijn wij eerlijk over de prijs."

Een eerlijke, maar dure prijs

Sinds deze week liggen de lokale producten in de Sallandse supermarkten. Willem van de Vlag, tevens eigenaar van de Spar op De Worp, had op een grotere uitrol gehoopt: "We beschikken momenteel over vlees, groente en fruit. Maar ik had ook graag andere lokale producten in mijn winkel hebben zien liggen. Hopelijk kunnen we dat de komende periode verder uitbouwen."

Op de vraag waarom de lokale producten wat aan de dure kant zijn, is Van de Vlag stellig: "Wij willen dat de boeren een eerlijke prijs verdienen. De keten is korter, waardoor de productie ook lager ligt. Het is natuurlijk geen massaproductie wat onze boeren bij ons wegzetten. Tuurlijk snap ik dat niet iedereen acht euro voor een doos kroketten gaat betalen. Maar kwaliteit en een eerlijke prijs kosten soms een beetje."

Eerste stap

Met de producten van bijna twintig boeren in tien Sallandse supermarkten is de eerste stap gezet: "De komende tijd gaan wij in gesprek met nieuwe boeren en winkeleigenaren om de coöperatie verder te kunnen uitbouwen. Het liefst zou ik de hele winkel vol lokale producten hebben liggen, maar dat is voorlopig nog een utopie", zo besluit de supermarkteigenaar.