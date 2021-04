In Enschede kwamen vorig jaar in Overijssel de meeste mensen in de schuldsanering terecht

De schuldenproblematiek in Overijssel is het grootst in Enschede. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In die gemeente kwamen vorig jaar 75 mensen in de schulphulpverlening terecht. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, maar landelijk valt het aantal schuldsaneringen in Enschede wel op. Van alle grote gemeenten in Nederland had Enschede relatief het grootste aantal nieuwe schuldsaneringen.

In Nederland is al jaren sprake van een daling van het aantal mensen dat terechtkomt in de schuldsanering. Een trend die in alle gemeenten in Overijssel, dus ook in Enschede gevolgd wordt. In Enschede werd die daling in 2018 voor het eerst ingezet. Waren er in 2017 nog 180 mensen nieuw in de schuldsanering, vorig jaar waren dat er nog 75*.

Almelo telde vorig jaar dertig nieuwe mensen in de schuldsanering, Deventer telde tien nieuwkomers, Hengelo dertig en Zwolle vijftien. Ook in die gemeenten lagen de cijfers de afgelopen jaren hoger dan in 2020.

De Wet schuldsanering natuurlijke personen is bedoeld voor natuurlijke personen die in ernstige betalingsmoeilijkheden zijn beland. De wet moet voorkomen dat zij tot in lengte van dagen door schuldeisers achtervolgd worden. Als je in de schuldsanering terecht komt, stelt de rechter een vast bedrag per maand vast dat je per maand mag besteden. De vaste lasten en maandelijkse rekeningen mag je meestal zelf betalen, maar soms wordt ook dat overgenomen door je bewindvoerder. Iedereen die in de schuldsanering komt, krijgt zo'n bewindvoerder toegewezen. Die ziet erop toe dat je de regels van de schuldsanering naleeft en beheert je boedelrekening: een rekening waar je resterende inkomen op gestort wordt en vanaf waar de schuldeisers betaald worden. De schuldsanering duurt 36 tot maximaal 60 maanden - tenzij de schulden eerder zijn afbetaald. Rest na deze periode nog schuld, dan wordt die kwijtgescholden.

Volgens het CBS komt de daling in het aantal uitgesproken schuldsaneringen mogelijk doordat mensen sinds 2012 ook bij hun gemeente aan kunnen kloppen voor schuldhulp. Deze regeling, de zogeheten Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs), heeft als doel dat gemeenten mensen met schulden eerder in beeld krijgen en hun schuldhulpverlening aan kunnen bieden.

Koploper

Enschede is niet alleen koploper in Overijssel qua aantallen nieuwelingen in de schuldhulpverlening, ook landelijk is de gemeente koploper. Van alle grote gemeenten in Nederland had Enschede relatief het grootste aantal nieuwe schuldsaneringen, 47 uitgesproken schuldhulpverleningen per 100.000 inwoners. Zie onderstaand kaartje.

In 2020 stroomden er gemiddeld over heel Nederland 17 mensen per 100.000 inwoners in de schuldsanering. Vooral in noordelijke provincies was de instroom relatief hoog: in Groningen 37 per 100.000 en in Friesland 32 per 100.000 inwoners. Overijssel telde vorig jaar iets meer dan 20 uitgesproken schuldsaneringen per 100.000.

Totalen

In Enschede zaten vorig jaar in totaal 260* mensen in de schuldhulpverlening, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook met dat cijfer is Enschede koploper in Overijssel, gevolgd door Almelo (115) en Hengelo (110). Zwolle en Deventer blijven onder de honderd.

Wil jij weten hoeveel mensen afgelopen jaar in jouw gemeente in de schuldhulpverlening terechtkwamen, klik dan hier. Wil je weten hoeveel mensen in jouw gemeente in de schuldsanering zitten, klik dan hier. Zie jij bij een gemeente geen cijfer staan? Dan ligt het aantal tussen de nul en de vijf.

*CBS rondt de aantallen mensen die in de schuldhulpverlening terecht komen af op vijftallen.