Tbs'er uit Vroomshoop wil niet weg uit kliniek, man zit al 43 jaar

Een van de langstzittende tbs'ers in Nederland, een 71-jarige man uit Vroomshoop, komt waarschijnlijk nooit meer vrij. Dat werd donderdag duidelijk voor de rechtbank in Almelo waar de tbs van de man met twee jaar werd verlengd. De man zit op een longstay-afdeling van de Pompekliniek in Brabant en wil daar zelf ook niet weg.

De 71-jarige man werd in 1977 veroordeeld tot, zoals dat toen heette, "opname in een krankzinnigengesticht in het kader van de terbeschikkingstelling van de regering (TBR)" omdat hij een 11-jarig familielid met een paal de hersens insloeg. De jongen wist dankzij snel medisch ingrijpen te overleven. Hij had een schedelbreuk en een hersenkneuzing.

Behandeling begon in 1978

Gedragsdeskundigen concludeerden in 1977 dat de man door waandenkbeelden een groot gevaar vormde voor anderen en zichzelf en adviseerden TBR. De gedwongen behandeling van de Vroomshoper begon in 1978.

Volgens een deskundige is de man uitbehandeld. De wanen in zijn hoofd, de 71-jarige hoort drie stemmen die bepalen wat hij moet doen, gaan niet weg en zullen ook nooit weggaan. Het gevaar dat hij iemand wat aandoet is groot; zo stak hij een therapeut van de vroegere tbs-kliniek met een mes in de buik.

Schilderen

Volgens de kliniek brengt de man zijn tijd grotendeels door op zijn kamer waar hij het ene na het andere schilderij produceert. Het zijn er zoveel dat de kliniek er geen ruimte voor heeft. "Enkele mooie hangen in de gangen" aldus een deskundige.