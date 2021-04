Opmerkelijke verhalen over 'Holtense' Canadezen gebundeld in boek

In Holten liggen 1.355 Canadese militairen begraven. Daarnaast nog een aantal Britse en Australische militairen en één Belg. De verhalen in het boek gaan over soldaten die in Canada het zware plattelandsleven gewend waren. De meeste soldaten gingen het leger in om de armoede te ontvluchten of voor het avontuur. Van de 1,1 miljoen militairen die Canada inzette kwamen er 45.400 om.

Voor het eerst zijn alle bekende namen van de in Holten begraven Canadese militairen gebundeld in een boek. Het verzamelwerk is geproduceerd en uitgegeven in opdracht van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaast in Holten. Het boek vermeldt alle (bekende) namen van de 1.394 begraven soldaten.

1.394 graven op de Canadese begraafplaats in Holten (Foto: RTV Oost)

Verhaal bij namen

'Holtense Canadezen' leidt je langs de bevrijding van Europa. Aan de hand van de geschiedenis met veel feiten en wetenswaardigheden word je in de persoonlijke actie van de Canadese militairen gezogen. Van de bij naam genoemde gesneuvelde militairen wordt vermeld waar het graf te vinden is. Zo krijg je als bezoeker van de begraafplaats een beeld bij de namen op de graven.

"Zo hebben we verhalen geschreven over jongens die gesneuveld zijn in het geweld, die in krijgsgevangenschap hebben gezeten of jongens die een ongeluk hebben gehad" , zegt schrijver Jan Braakman.

Jan Braakman, auteur en vrijwilliger bij het Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten (Foto: RTV Oost)

De onbekende soldaat

"Er staat ook een verhaal in over de Missie over de Maas. Dat gaat over een regiment dat patrouilles deed over de Maas bij Den Bosch. Canadese militairen moesten naar de overkant op Duits grondgebied om te verkennen en om Duitse soldaten krijgsgevangen te nemen. Dat ging wel eens mis en daarbij sneuvelden soldaten. Een paar van hen liggen hier, maar van één is het lichaam niet geïdentificeerd. Dat graf van de onbekende soldaat is ook hier te vinden. Wij denken te weten wie dat is. Hoe dat verhaal gaat en hoe dat precies zit is te lezen in het boek", zegt Braakman.

De eerste exemplaren van het boek worden op zaterdag 24 april aangeboden aan de Canadese militair attaché in Nederland, kolonel Marc LaFortune en burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten. De presentatie is vanaf 14:00 uur online te volgen via deze link.

Het boek is te bestellen via de lokale boekhandel en bij het ICB