Programma: Apollo 8 moet winnen in derde finaleduel en vrouwen FC Twente en Ravijn beginnen aan play-offs

Betaald voetbal

Na een weekje rust vanwege de bekerfinale, gaat de Eredivisie deze week beginnen aan het laatste blok van vijf wedstrijden. Dat begint voor PEC Zwolle zaterdag met een uitduel met Heerenveen. Heracles Almelo gaat zondag op bezoek bij Emmen en FC Twente ontvangt die middag FC Utrecht. In de Keuken Kampioen Divisie staan nog vier duels op het programma en vrijdag gaat Go Ahead Eagles op bezoek bij Jong FC Utrecht.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen gaan beginnen aan de play-offs. FC Twente strijdt om de landstitel met Ajax, PSV en ADO. Die laatste is vrijdag de eerste tegenstander in Den Haag. De ploegen hebben de helft van de punten meegenomen uit de reguliere competitie. De winnaar van de poule van vier is de nieuwe kampioen. PEC Zwolle strijdt met Heerenveen, Alkmaar en Excelsior om plek vijf.

Basketbal

Landstede Hammers speelt donderdag de laatste wedstrijd van Elite A. ZZ Leiden is dan de tegenstander. De ploegen strijden in die poule om een uitgangspositie in de play-offs. In het weekend begint het bekertoernooi voor de basketballers. De Zwolse ploeg stroomt in in de tweede ronde, de kwartfinales. De eerste ronde is op zaterdag 24 april, de kwartfinales volgen op 28 april, de halve op 30 en de finale is op zondag 2 mei.

Volleybal

Apollo 8 staat voor de zware opgave om nog drie duels te winnen van Sliedrecht Sport om landskampioen te worden. Na afgelopen zaterdag staat de ploeg met 2-0 achter in de best-of-5. Zaterdag is wedstrijd nummer drie, in Sliedrecht. Bij winst van de thuisploeg pakt het de titel. Bij winst van Apollo volgt woensdag 28 april de vierde wedstrijd. Een eventuele vijfde en beslissende is zaterdag 1 mei. Daarnaast speelt Eurosped komend weekend nog in de degradatiepoule tegen FAST.

Waterpolo

Voor de mannen van Het Ravijn zit de reguliere competitie er bijna op. Zaterdag ontvangt de ploeg De Ham. In principe is dat de laatste wedstrijd, al is het duel met SVH in maart afgelast en nog niet ingehaald. De Nijverdalse mannen zijn al zeker van de play-offs. Die play-offs beginnen komend weekend voor de vrouwen van Het Ravijn. In de kwartfinales is De Zaan de tegenstander in de best-of-3. Vrijdag is het eerste duel in Zaandam. Zaterdag de tweede in Nijverdal. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, is zondag de derde en beslissende wedstrijd opnieuw in Zaandam.