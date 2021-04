Wapens ondergrondse opslag Zwolle vol DNA-sporen, politie heeft nog meer verdachten in vizier

Op de wapens die zijn gevonden in een ondergrondse opslag in Zwolle zijn DNA-sporen gevonden van meerdere mensen. Er zijn inmiddels drie verdachten opgepakt, maar nog veel meer personen hebben DNA achtergelaten op het wapentuig. Hun namen staan inmiddels genoteerd in dossier 'Kabeljauw', zoals het politieonderzoek is gedoopt.

Het gaat om zogenoemde DNA-mengprofielen. Meerdere mensen hebben dan op eenzelfde plek DNA achtergelaten. Mengprofielen hebben minder bewijskracht dan een DNA-profiel dat afkomstig is van één persoon. De sporen zijn door forensisch onderzoekers gevonden op de tape dat om de wapens zat gewikkeld. Naast de huidige verdachten lijken er meer betrokkenen te zijn.

Afgelopen najaar werd op een Zwols landgoed een wapenarsenaal gevonden. Het wapentuig zat verborgen in tonnen, die begraven waren.

Hangen voor de wapenvondst

Twee verdachten in de zaak zitten vast tot aan de eerste openbare rechtszitting. Het gaat dan om een Zwollenaar, bijgenaamd 'De Gier' en de Harderwijkse Hero. Die laatste legt zich niet zomaar neer bij de beslissing om hem langer achter tralies te houden, zegt zijn advocaat Arne Kloosterman. "Het is toch van de zotte? Het enige dat de recherche heeft, is een mengprofiel. Daar ga je toch niet zo lang iemand voor vastzetten? Ze willen perse mensen laten hangen voor die wapenvondst."

Zijn cliënt, Hero uit Harderwijk, was in eerste instantie opgeroepen als verdachte voor de moord op Henk Wolters. Die Zwollenaar werd op oudejaarsavond 2019 dichtbij zijn huis doorzeefd met kogels uit een mitrailleur. Het moordwapen was verborgen in de ondergrondse opslag. Het onderzoek naar de moord heeft de codenaam 'Monaco' gekregen.

Ze willen perse mensen laten hangen voor die wapenvondst Advocaat van verdachte Hero

"Dat verhoor toen sloeg nergens op", zegt advocaat Kloosterman. "Hero moest gaan zitten en toen zeiden ze: 'Nou, Hero...vertel het maar. Wat dacht je ervan?" Volgens Kloosterman kon die verhoorsessie niet serieus genomen worden. "Na twintig minuten heb ik gezegd, het is goed zo. Toen zijn we gegaan."

Veel sporen

Een aantal dagen later is Hero opgepakt voor betrokkenheid bij de wapenvondst. "En ik snap niet waarom sommigen daar wel voor vast zitten en anderen niet", zegt strafpleiter Kloosterman. Daarmee doelt hij op een derde verdachte in de zaak, de Turkse Zwollenaar Ö.S. "Tegen hem is eenzelfde verdenking, maar die loopt vrij rond." Kloosterman vraagt zich af hoeveel mensen er nog opgepakt gaan worden. "Er zitten zoveel sporen op die wapens."

Hero en Ö.S. zijn jaren geleden veroordeeld voor eenzelfde soort wapenvondst, toen in een Zwolse garagebox. De recherche observeerde hen toen, omdat Ö.S. verdachte was in een andere moordzaak. Dat onderzoek draaide om de liquidatie van kok Robert Voorhorst. Justitie heeft daar het bewijs nooit in rond gekregen. Wel werden Hero en Ö.S. achter de tralies gezet voor de wapens.

Verbaasd

Ook de advocaat van Zwollenaar 'De Gier' is verbaasd over de handelswijze van de opsporingsdiensten. 'De Gier' werd eerst opgepakt voor betrokkenheid bij de ondergrondse wapenopslag. Later werd de verdenking tegen hem uitgebreid met de moord op Henk Wolters. "Maar er zijn 'alleen' sporen aangetroffen op de verpakking van de wapens", zegt Den Otter. "Dat hoeft toch niet te betekenen dat je zo'n wapen gebruikt hebt?" Hij probeert bij het gerechtshof de moordaanklacht van de tenlastelegging te krijgen.

Door welke mensen er nog meer DNA-sporen zijn achtergelaten op de wapens kunnen de advocaten niet zeggen. "Hun namen staan al wel in het onderzoeksdossier." Mogelijk worden deze personen op korte termijn dus ook aangehouden.