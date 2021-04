Opgestapt D66-Kamerlid Smeets was advocaat en voorvechter van Hengelose 'pedoclub' Martijn

D66-Kamerlid Smeets is opgestapt als Kamerlid vanwege beschuldigingen van 'contacten' en grensoverschrijdend gedrag met minderjarige jongens. Smeets was in het verleden niet alleen de advocaat van pedofielenvereniging Martijn, maar ook voorvechter daarvan. In een landelijke advertentie in 2014 sprak hij zijn steun uit voor de vereniging die later verboden werd.

De Hengelose letselschadespecialist Yme Drost kent het vertrokken D66-Kamerlid Smeets vanuit zijn juridisch gevecht tegen de pedofielenvereniging. Smeets stond die club en haar oprichter, de Hengelose Marthijn Uittenbogaard, bij tijdens de rechtszaken die uiteindelijk leidden tot het verbod van Martijn, in 2014 door de Hoge Raad. Of Smeets nu nog steeds advocaat van Uittenbogaard is, is niet helder. Hij was dat nog wel toen Marthijn Uittenbogaard vorige maand een dagvaarding kreeg waarin staat dat hij wordt verdacht van het illegaal voortzetten van de pedoclub.

Al eerder in opspraak

Sidney Smeets maakte gisteren bekend dat hij zijn zetel in de Tweede Kamer opgeeft vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Deze week trokken meerdere jonge mannen aan de bel over seksueel getinte berichten die Smeets hen op sociale media had gestuurd. Bij sommige mannen zou het contact hebben plaatsgevonden toen ze minderjarig waren. Smeets heeft intussen zijn baan opgezegd bij het Amsterdamse advocatenkantoor Spong.

Smeets kwam in 2014 al in het nieuws rondom Martijn. In de week voor het verbod ondertekende hij een open brief waarin werd opgeroepen vereniging Martijn niet te verbieden. Strafrechtadvocaat Sidney Smeets was een van de ondertekenaars, naast onder anderen Freek de Jonge, Arnon Grunberg en Tommy Wieringa.

Strijd Tegen Misbruik

Yme Drost spande in 2011 een zaak aan om Martijn vervolgd te krijgen. Hij deed dit namens de ouders van een meisje uit Glanerbrug dat in 2009 op driejarige leeftijd seksueel is misbruikt. De dader had tips opgedaan op de website van de pedofielenvereniging. De ouders richtten de stichting 'Strijd Tegen Misbruik' op. Het lukte Drost uiteindelijk om vereniging Martijn verboden te krijgen.

Binnen D66 loopt nog een onderzoek naar meldingen over mogelijk ongewenst gedrag van Smeets tegenover jonge mannen. D66-leider Kaag noemde zijn vertrek "onvermijdelijk". Smeets zei te willen voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade oplopen.