Op pad met de processierupsbestrijders in Hengelo: 'Dit jaar 65 procent minder rupsen dan vorig jaar'

Maico en zijn collega's werken voor Gildebor, een bedrijf dat het groen onderhoudt voor de gemeenten Hengelo en Hof van Twente. De afgelopen twee zomers hadden ze hun handen vol aan de 'terrorrups'.

Vooral 2019 was een berucht jaar. "We hadden toen een extreem droog voorjaar", zegt Maico. "Dat is gunstig voor de rups. Dit jaar hebben we een relatief koud jaar, waardoor we waarschijnlijk minder last hebben."

65 procent minder

Hoeveel minder? "Voorspellingen zijn altijd lastig. Maar we hebben een prognose: 65 procent minder rupsen dan vorig jaar. Die prognose is deels gebaseerd op de hoop die we hebben, maar ook op de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan."

Maar die rupsen verdwijnen niet vanzelf. En dus klom Maico gisteravond weer samen met zijn collega's op de trekker om aaltjes te spuiten. "De aaltjes kruipen in de rupsen, en eten ze vervolgens op."

Het zou zomaar kunnen dat je vannacht rechtop in bed zit omdat Maico op de trekker langsrijdt. Waarom moet dat lawaaiige bestrijden 's nachts? "De aaltjes kunnen niet tegen uv-straling", legt Maico uit. "Dus het moet wel 's avonds en 's nachts."

Andere rupsen

De regel is: laat op de dag sproeien, vroeg in het jaar beginnen. Want de aaltjes kruipen niet alleen in processierupsen. "Rond deze tijd is alleen nog maar de eikenprocessierups uit. Zo hopen we andere rupsen te ontzien."