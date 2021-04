Kanaalbewoner Hans zit al twee jaar opgescheept met een bouwval: "Provincie wist het"

Hun woning aan het kanaal zakt steeds verder weg. "Inmiddels is het huis veertien centimeter verzakt", vertelt Foekema. Hij opent de deur die aan de achterzijde toegang geeft tot de keuken en de woonkamer. "Het is hier een grote zandbak", wijst hij naar het woonkamergedeelte. "Toen we het kochten was de vloer in een hoek van de woonkamer zo'n drie centimeter verzakt. Bij het huis zat een uitgebreid bouwkundig rapport. Niets wees op ernstige schade. Die kleine verzakking dachten we eenvoudig te kunnen repareren voor we de nieuwe vloer eroverheen zouden leggen."

De woonkamer is een zandbak die bijeen wordt gehouden door houten balken (Foto: RTV Oost)

Bij het beoordelen van de situatie onder de vloer bleek dat het daaronder ernstig mis was. De grond bleek veel meer dan drie centimeter te zijn gezakt. Omdat de bodem in beweging blijft, is een nieuwe vloer niet gelegd. De nieuwe keuken die het stel twee jaar geleden uitzocht staat al die tijd al in opslag.

Om te voorkomen dat het woongedeelte instort, wordt het gestut met forse houten balken. "Bij veel huizen zijn de stutten aan de buitenzijde geplaatst. Bij ons niet. De stutten zouden het pad naar de achtertuin versperren."

Droomhuis

In 2019 verhuisden Hans en zijn vrouw van Almelo naar Vroomshoop. "Een dorp met alle voorzieningen." Omdat hij slecht ter been is zochten ze een woning met alle voorzieningen op de begane grond. Deze vonden ze in het knusse witte huis aan het kanaal. Maar wat hun droomhuis had moeten worden, werd hun ergste nachtmerrie.

In dit witte huis aan het kanaal wilden Hans en zijn vrouw zo zorgeloos mogelijk oud worden (Foto: RTV Oost)

"Het huis verzakt waar je bij staat", vertelt Hans die zich besodemieterd voelt door de provincie Overijssel. "De provincie wist in 2019 hoe de staat van de huizen was en toch mochten de huizen worden verkocht. Wij worden niet serieus genomen. Ze hebben geen idee van de stress en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt. Het is gewoon triest."

De aangebouwde slaapkamer op de begane grond doet al twee jaar dienst als woonkamer. Hans en zijn vrouw slapen noodgedwongen boven, iets wat ze nu juist niet wilden. Aan de voorzijde bevindt zich een geïmproviseerde keuken. Vanuit het keukenraam kijken ze uit op het kanaal. Het water kabbelt er vredig. "Een mooi uitzicht. Een van de redenen waarom we destijds voor dit plekje hebben gekozen."

Wonen in de achtertuin

Om hun leven wat aangenamer te maken, wil het echtpaar dat de provincie een woonunit in hun achtertuin plaatst. De tuin is er groot genoeg voor. "Ons verzoek is afgekeurd', briest Foekema. "Als alternatief boden ze ons een huis aan in Vriezenveen. Een soort kippenhok. Maar wij willen helemaal niet in Vriezenveen wonen. Daar kennen wij niemand. Bovendien moeten we dan twee huizen schoonhouden en twee tuinen onderhouden. Het huis was ook niet geschikt, want op de begane grond was geen slaapkamer en ook geen badkamer."

De provincie zegt dat bewoners veilig moeten kunnen wonen, met toekomstperspectief. "Daar waar de veiligheid in het geding is, wordt er gezocht naar vervangende woonruimte. Bewoners hebben daarin keuzevrijheid, zodat de vervangende woonruimte zo passend mogelijk is. Verschillende gezinnen en behoeften vragen om maatwerkoplossingen. Woonunits vinden we op grond van de opgedane ervaringen geen goed alternatief."

Schaderapporten

De afgelopen dagen was er onder de gedupeerde kanaalbewoners veel te doen over de schaderapporten die mensen toegestuurd kregen. De bedragen schommelden tussen de twintig- en de veertigduizend euro. Met dit soort bedragen kunnen de bewoners niet uit de voeten. De provincie Overijssel kondigde aan een second opinion uit te laten voeren op de schaderapporten.

Ook het huis van Foekema is beoordeeld door een schade-expert. Veel vertrouwen in de werkwijze van de expert heeft Foekema niet. "Hij kwam hier strak in het pak met een paar nette schoenen eronder. Hij had een telefoon bij zich en keek alleen maar rond. Zo kun je de schade van een woning toch niet vaststellen?"

Gisteren werd bekend dat de provincie Overijssel van plan is om van een drietal bewoners het huis te kopen.