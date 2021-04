Door pedohunters ontmaskerde Zwollenaar hoort celstraf en behandeling tegen zich eisen

Tegen een 49-jarige man uit Zwolle is twee jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk), verplichte behandelingen, een meldplicht en een vijf jaar lange proeftijd geëist. De man probeerde meermaals met minderjarige meisjes af te spreken en had duizenden foto’s en video's met kinderporno in bezit. Ook werd er dierenporno tussen zijn bestanden gevonden.

In maart vorig jaar werd de woning van de Zwollenaar belaagd door enkele tientallen mensen. Dat gebeurde nadat hij werd ontmaskerd door pedohunters toen hij onderweg was naar een ontmoeting met een 13-jarig meisje. Dat meisje bleek niet te bestaan, hij werd in de val gelokt door pedohunters.

Het strafdossier van de man zit vol met chatverslagen. Hij zocht via WhatsApp, Facebook en Skype contact met jonge meisjes. Of althans, profielen die zich voordeden als jonge meisjes.

'Het is een soort obsessie'

“Ik was nieuwsgierig, het is een soort obsessie”, verklaarde de man vandaag in de rechtbank in Zwolle.

De man is door een psycholoog onderzocht. Die constateerde dat de man pedoseksuele gevoelens heeft, stelde autisme vast en beoordeelde de man als zwakbegaafd. “Het lukt meneer niet om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden.”

'Wat was u van plan te gaan doen met die meisjes?'

“Ik zocht een soort vriendschap, contact”, bekende de man. “Maar wat was u van plan om te gaan doen met die meisjes?,” vroeg de rechter. “Ik wilde strelen, liefde geven.”

Zeker twee keer probeerde de Zwollenaar daadwerkelijk af te spreken met een minderjarig meisje. Een keer bij de Jumbo en een keer op het station in Zwolle. Op die laatste plek liep hij tegen de lamp; hij werd opgewacht door pedohunters.

“Maar wat nou, als er echt een meisje was gekomen? Wat had u dan gedaan?” vroeg de rechter. “Ik ben al die tijd in maling genomen. Ik had het gewoon niet moeten doen”, zei de verdachte. Dat was niet het antwoord dat de rechter wilde horen. “U heeft ook aangeboden dat ze mocht blijven slapen. Wat waren uw bedoelingen?”

'Ik ben blij dat er niks is gebeurd'

“Ik weet dat het niet mag”, sprak de Zwollenaar. “Ik ben blij dat er niks is gebeurd.” “Ik denk dat iedereen blij is dat er niks is gebeurd,” sprak de rechter.

Nadat de man tegen de lamp liep, zat hij drie dagen vast. Daarna ging hij naar een forensisch psychiatrische kliniek. Ook daar zocht de man op zijn telefoon naar kinderporno. Waarom hij dat deed is na vijf uur praten met een psycholoog nog steeds niet duidelijk. “Moet u niet bij uzelf te rade gaan waar dit gedrag vandaan komt?” vroeg de rechtbank. “Wat heeft u nodig om van deze obsessie af te komen?”

“Hulp en steun”, antwoordde de man. De man werd met naam en toenaam door pedohunters op internet gezet, ook zijn adres circuleerde op social media. “Toen ze met veertig man voor mijn deur stonden, dacht ik: dit is foute boel.”

“Is het terecht dat u als pedofiel bestempeld wordt?” vroeg de rechtbank. “Ja, misschien wel,” antwoordde de Zwollenaar.

'Meneer is een tikkende tijdbom'

Waar alle betrokkenen bij het proces het over eens zijn, is dat de man behandeling nodig heeft. Eerst tegen zijn autistische stoornis, daarna een behandeling voor de pedofiele stoornis. “Meneer is een tikkende tijdbom,” vatte de officier van justitie samen. “Het recidive-risico is hoog. Ik twijfel of meneer zich realiseert welke ziekte hij bij zich draagt.”

Het Openbaar Ministerie vindt de drie dagen die de Zwollenaar tot nu toe in de cel heeft gezeten niet genoeg. Er werd, naast alle behandelingen, een celstraf van twee jaar geëist. Daarvan is een jaar voorwaardelijk. Ook vroeg de officier om het contact met minderjarigen te vermijden, kinderporno te vermijden en, na de celstraf en behandelingen, een opname in een instelling voor beschermd wonen.

'Ik denk dat dat mijn ondergang wordt'

De Zwollenaar schrok van de geëiste celstraf. “Ik denk dat dat mijn ondergang wordt. Dat ga ik niet redden.”

Zijn advocaat vroeg de rechtbank om haar cliënt geen celstraf op te leggen en bovendien een kortere proeftijd. Wel is ook zij voorstander om zo snel mogelijk met een passende behandeling van haar cliënt te beginnen. “In een gevangenis hebben ze geen kaas gegeten van dit soort problematiek. Daar wordt cliënt niet beter van, daar wordt hij slechter van.”

De rechtbank doet op 3 mei uitspraak.