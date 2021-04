Go Ahead naast Veldmate ook nog zonder Rabillard en Eddahchouri tegen Almere City

Aanvoerder Jeroen Veldmate is er ook niet bij. Hij raakte tegen De Graafschap afgelopen weekend geblesseerd aan zijn knie en het is onduidelijk hoe lang hij uit de roulatie is. Justin Bakker is zijn logische vervanger in het hart van de verdediging.

Strohalm

Go Ahead verloor bij De Graafschap en daardoor is directe promotie via plek twee ook uit het zicht, al denkt trainer Kees van Wonderen dat er nog een strohalm is. "Het belangrijkste is dat je je richt op Almere, de eerstvolgende wedstrijd. Dat je daar zelf wint en dan kun je eventueel kijken wat de concurrenten doen en of je dichterbij komt of niet. Het is ook duidelijk dat de achterstand aanzienlijk is. Het heeft niet veel zin om ver vooruit te kijken, maar gewoon te richten op Almere."

Mooie strijd

Van Wonderen vindt zijn ploeg en Almere vergelijkbaar. "Ja, zeker. Ze hebben de posities ook goed bezet. Die zijn ook stug en stabiel, dat klopt. Een andere kwaliteit is het scoren uit spelhervattingen, wat ze veel en zorgvuldig doen. Ze hebben ook wel voetbal in ploeg en veel keuze voorin, met snelheid en creativiteit. Dit is een ploeg die het hele seizoen al in de top van onze competitie speelt, dus dat gaat hopelijk een mooie strijd worden."

RTV Oost

Het duel tussen Go Ahead en Almere begint morgen om 20.00 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.