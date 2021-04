Live: Het strafproces tegen de hoofdverdachten in de Zwolse onderwereldoorlog

De verdachten die zich vanaf vandaag bij de rechter moeten verantwoorden maken volgens justitie allemaal deel uit van drugsbende Ali 24/7. Die groep had het aan de stok met een andere drugsorganisatie, waardoor Zwolle bij vlagen een oorlogsgebied leek. Met wraak als motief, werd er naar machinegeweren gegrepen om de tegenstander uit te schakelen. Ali24/7 stond volgens het OM onder leiding van de Afghaanse broers Idris en Abas.

Misdaadverslaggever Tom Meerbeek van RTV Oost volgt het strafproces. In dit bericht houdt hij je vanuit de rechtszaal op de hoogte van de ontwikkelingen.

Update 12.10

De advocaten vinden dat de rechtbank te weinig aandacht heeft gegeven aan de verklaringen van verschillende getuigen in de zaak. "Die hebben onderling veel overleg gehad, om onze cliënten 'erbij te lappen." Ze vinden dat daar straks nog tijd voor uitgetrokken moet worden.

Update 12.00

Jaemy heeft later aangegeven veel spijt te hebben, dat hij "dingen" gedaan heeft. "Als ik had geweten dat die gps eronder moest om later iemand te vermoord, had ik het niet gedaan." Ook over de nacht van de schietpartij in Holtenbroek: "Ik wist niet wat we gingen doen." Hij zegt pas later te hebben gehoord dat ze op weg waren om Emin te vermoorden. Toen kon hij naar eigen zeggen niet terug. "Abas heeft geschoten. Maar het wapen weigerde na één keer schieten."

Update 11.45

Terug naar de geplande moordaanslag op concurrent Emin, oktober 2019. Onder Emins auto werd een gps-tracker geplakt door Ali24/7-lid Jaemy. Die heeft dat bekend. Jaemy zegt dat hij de peilzender kreeg van de rechterhand van Idris en Abas, bijgenaamd Het Meisje. Volgens Jaemy stond Het Meisje vervolgens op de uitkijk.

Per ongeluk schakelde Jaemy de tracker 'uit' in plaats van 'aan'. Later is Jaemy teruggegaan om de peilzender aan te zetten.

Jaemy vertelt ook dat hij samen met Idris naar Den Haag is gereden om een rode Renault Clio te kopen. Met die auto is later de aanslag gepleegd op Emin. Vanuit die wagen werd geschoten. De Clio is later uitgebrand teruggevonden, verderop in Zwolle.

Update 11.35 uur

Wederom lijkt er een connectie te zijn tussen Abas en Idris met het verborgen wapenarsenaal, dat afgelopen najaar werd gevonden op een Zwols landgoed. In app-gesprekken gaat het over "wapens en geld, verstopt in tonnen in de grond". Dat is precies hoe het arsenaal werd aangetroffen door de politie.

Ook zouden ze hebben willen zoeken naar de wapens met metaaldetectoren, valt op te maken uit een tekstbericht. "We gaan bij elke boom zoeken."

Het wapentuig dat werd gevonden in tonnen onder de grond (Foto: Politie)

Update 11.25

Zowel Idris als Abas hebben geregeld contact met anderen over het kopen van wapens, blijkt uit het dossier. Het gaat dan om shotguns, Beretta's, een AK47 machinegeweer, een Uzi 9mm. "Kunnen die door vlees schieten?", wordt gevraagd.

Een van de mannen waarmee ze volgens de recherche zaken deden, is Zwolse verdachte in een moordzaak op de Veluwe. In die zaak werd op een carpoolplaats in Vaassen een man uit Apeldoorner doodgeschoten na een mislukte coke-deal.

Update 11.15 uur

Er is veel gehakketak over het machinegeweer, de Zagi M-91. Volgens Abas werd hem augustus 2019 het wapen aangeboden door 'Lange', maar heeft hij het niet gekocht. Dat gebeurde bij een kampje in Zwolle- zuid. "Ik denk dat 'Lange' mij toen wilde vermoorden, maar het niet durfde. Toen heeft hij me het wapen maar aangeboden."

Volgens Abas' advocaat Van Veen is het tekenend dat 'Lange' later een bericht stuurt aan een ander. "Niet gelukt, ze waren met vier."

Het OM zegt dat Abas die avond met 'Lange' het machinegeweer heeft uitgeprobeerd bij de Milligerplas.

Update 11.05

In 2016 werden twee Turkse broers beschoten in hun, op weg naar huis. Er werd even ten zuiden van Zwolle gevuurd vanuit een voorbij razende auto. Volgens de Turkse broers zitten Idris en Abas achter die moordpoging. "Maar daar is niets van waar", zegt Abas. "Sindsdien zinnen ze op wraak, onterecht."

Deze Turkse broers zouden samen met Emin hebben samengespannen om vervolgens Idris en Abas op te laten sluiten. "Dit onderzoek is gebaseerd op leugens."

Twee Turkse broers werden in 2016 beschoten op de Wijheseweg bij Zwolle (Foto: Stefan Verkerk)

Update 11.00

Onder de auto van doelwit Emin wordt door de politie een peilzender gevonden. Die zou eronder zijn geplakt door weer een ander lid van Ali24/7, genaamd Jaemy. De zender was gekocht bij een spyshop in Brabant.

Volgens Idris en Abas zijn de getuigen die naar de politie zijn gestapt (allemaal voormalig leden van Ali24/7) beïnvloed door het concurrerende kamp. (Bestaande uit vooral Turkse Zwollenaren, onder wie Emin) "Ze willen ons gewoon levenslang laten opsluiten", zeggen Idris en Abas.

Die getuigen zelf zeggen doodsbang te zijn voor Abas en Idris en daarom naar de recherche te zijn gegaan.

Update 10.45

Interessant: Loopjongen 'Lange' zegt het automatisch wapen (Zagi M-91) samen met Abas opgehaald te hebben in een bos in Zwolle -zuid. De vraag is of daarmee de ondergrondse wapenopslag wordt bedoeld, die vorig najaar is ontdekt. Tussen het wapentuig dat daar werd gevonden, lag ook het wapen waarmee Zwollenaar Henk Wolters is vermoord.

Het verhaal van loopjongen 'Lange' wordt bevestigd door een ander vermeend oud-lid van Ali24/7. Ze hebben "proef-geschoten" met het wapen. "Het wapen ging alle kanten op, het ding was niet te houden." En hij bevestigt ook dat er 5000 euro uitgeloofd was door Abas om Emin om te leggen.

Overigens worden alle leden van Ali24/7 de "hondjes van de Afghanen" genoemd door een getuige.

Update 10.30

De onderzoeken naar de broers beginnen als Idris wordt beschoten in de wijk Stadshagen. Kort ervoor had Abas een 'loopjongen' opdracht gegeven om concurrent Emin te vermoorden. De loopjongen 'Lange' kreeg 5000 euro en een automatisch wapen, een Zagi M-91.

'Lange' kende echter het beoogde doelwit en die heeft hij ingelicht.

Later is Idris beschoten met eenzelfde Zagi M-91, mogelijk hetzelfde wapen.

Idris zegt dat hij 'Lange' heeft herkend als schutter. Maar die heeft volgens de politie een alibi. Zijn iPhone straalde een zendmast aan bij zijn huis. En hij heeft een 'tic' door telkens het volume te wijzigen. Daarom is hij vrijgelaten. Volgens Idris en Abas is het een smoes waar de politie is ingetuind.

De schutter van de schietpartij in Stadsagen is (nog) niet gevonden.

Update 10.15

De verdachten zijn in de rechtszaal. Idris heeft voor de zoveelste keer zijn uiterlijk veranderd. "Een gedaanteverandering" noemt de voorzitter het. Nu heeft hij zijn hoofd kaal geschoren en een stoppelbaard. (vorige keer lange haren, af en toe en forse baard) Hij draagt een zandkleurig overhemd, jeans en sneakers.

Zijn broertje Abas heeft een lange baard (langer dan de vorige keren) draagt z'n haar in een staart en heeft een groen overhemd aan. Een bril met goudgerand montuur siert zijn gezicht.

Update 10.00

De advocaten van Idris en Abas zijn gearriveerd. Ze worden bijgestaan door mr. De Vilder en mr. Van Veen.

Update 09.45

Idris en Abas staan voor de rechters, om zich te verantwoorden voor twee moordaanslagen. Eentje op concurrent Emin Y., oktober 2019. Die werd vanuit een langsrijdende auto beschoten.

Maar ook voor een wild west schietpartij in 2016, even ten zuiden van Zwolle. Vanuit een rijdende auto werd geschoten op een busje met twee Turkse broers. Die overleven de aanslag ternauwernood. De Turkse jongens maken deel uit van de concurrerende groep. De schietpartij geldt als startpunt voor de Zwolse onderwereldoorlog. In beide gevallen zou Abas het machinegeweer hebben gehanteerd.

De laatste forse verdenking waar ze zich voor moeten verantwoorden is de gijzeling van voormalig bloedbroeder 'Bolle'. Met hem was onenigheid ontstaan na het slopen van diens superluxe bolide. Bolle heeft de recherche verteld dat hij is klemgereden door zijn voormalige vrienden en vervolgens is gegijzeld. Bij die actie werd hij naar eigen zeggen gepijnigd en moest hij zijn eigen graf graven.

Update 09.30

De broers Idris en Abas worden verdacht van verschillende moordaanslagen en een gijzeling. De Zwollenaren met Afghaanse roots, worden gezien als de grote leiders van drugsbende Ali 24/7. Al op jonge leeftijd komen ze in contact met politie en justitie voor drugs- en wapenbezit. Samen met bloedbroeder 'Bolle' hebben ze een tijdlang de regionale drugshandel in handen.

Idris haalt vaak de headlines van het nieuws. Zo ontploft in 2014 zijn grillroom na brandstichting. De hele pui vliegt uit het pand. Volgens het OM zit Idris er zelf achter, maar veroordeeld wordt hij niet. In 2019 komt hij weer groot in het nieuws, nadat er in de kinderrijke wijk Stadshagen op hem is geschoten. Een spervuur aan kogels uit een machinegeweer wordt op hem afgevuurd, maar hij overleeft de moordaanslag. Hij raakt lichtgewond.

Idris is beschoten toen hij met zijn snelle bolide in de kinderrijke wijk Stadshagen arriveerde (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Kort ervoor heeft hij volgens het OM een bendelid opdracht gegeven om concurrent Emin te liquideren. Echter, het bendelid heeft geweigerd en Emin ingelicht. De moordopdracht kwam vervolgens als een boemerang terug, is de gedachte.

Update 09.00

Fabienne 'Het Meisje' blijft vast tot aan haar inhoudelijke strafproces. Dat dient op 17 mei. Haar advocate heeft geen verzoek gedaan om haar op vrije voeten te krijgen.

Over een uur start de rechtszaak tegen de broers Idris en Abas. De rechtbank verwacht vandaag de hele dag nodig te hebben om het politieonderzoek te bespreken. Morgen wordt de strafeis tegen hen verwacht. Daarna kunnen hun advocaten verweer voeren.

Update 08.45 uur:

Rond 10 uur start het strafproces starten tegen de hoofdverdachte broers, Idris en Abas M. Voor die tijd zal de rechtbank zich buigen over het voorarrest van medeverdachte 'Het Meisje'. Haar strafproces begint pas volgende maand. Het OM wil graag dat ze tot die tijd in de cel blijft. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag, drugshandel en witwassen.

