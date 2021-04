Onderwereldoorlog Zwolle, het grote strafproces begint en dit zijn de verdachten

De verdachten die zich vanaf vandaag bij de rechter moeten verantwoorden maken volgens justitie allemaal deel uit van drugsbende Ali24/7. Die groep had het aan de stok met een andere drugsorganisatie, waardoor Zwolle bij vlagen een oorlogsgebied leek. Met wraak als motief, werd er naar zware machinegeweren gegrepen om de tegenstander uit te schakelen.

In totaal moeten zich de komende weken meer dan een handvol verdachten melden bij de rechtbank. Misdaadverslaggever Tom Meerbeek van RTV Oost volgt het strafproces. In dit bericht houdt hij u vanuit de rechtszaal op de hoogte van de ontwikkelingen van de zitting die vandaag wordt gehouden.

De verdachten:

Idris M.

Deze Zwollenaar met Afghaanse roots, wordt gezien als de grote leider van Ali 24/7. Al op jonge leeftijd komt hij in contact met politie en justitie voor drugs- en wapenbezit. Samen met zijn broertje Abas en bloedbroeder 'Bolle' hebben ze een tijdlang de regionale drugshandel in handen.

Idris haalt vaak de headlines van het nieuws. Zo ontploft in 2014 zijn grillroom na brandstichting. De hele pui vliegt uit het pand. Volgens het OM zit Idris er zelf achter, maar veroordeeld wordt hij niet. In 2019 komt hij weer groot in het nieuws, nadat er in de kinderrijke wijk Stadshagen op hem is geschoten. Een spervuur aan kogels uit een machinegeweer wordt op hem afgevuurd, maar hij overleeft de moordaanslag. Hij raakt lichtgewond.

Idris werd beschoten toen hij met zijn snelle bolide in Stadshagen aankwam (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Kort ervoor heeft hij volgens het OM een bendelid opdracht gegeven om concurrent Emin te liquideren. Echter, het bendelid heeft geweigerd en Emin ingelicht. De moordopdracht kwam vervolgens als een boemerang terug, is de gedachte.

Hij staat nu voor die moordopdracht voor de rechters. Maar ook, omdat hij samen met zijn broertje in 2016 vanuit een rijdende auto zou hebben geschoten op een busje met twee Turkse broers. Die overleven de aanslag ternauwernood. De Turkse jongens maken deel uit van de concurrerende groep. De schietpartij geldt als startpunt voor de Zwolse onderwereldoorlog.

Idris wordt ook verdacht van het beramen van een andere liquidatiepoging. Een maand nadat er op hemzelf is geschoten in de wijk Stadshagen, wil hij volgens het OM degene 'terugpakken' die het in zijn ogen op z'n leven had voorzien: Emin Y. Onder de auto van Emin laat hij een peilzender plakken, waardoor hij precies weet waar die is. Middenin de nacht wordt er in de naastgelegen wijk Holtenbroek vervolgens geschoten op een auto, waarin Emin zit 'te chillen'. Het moordwapen hapert, de aanslag mislukt. Emin schiet die nacht terug uit zelfverdediging. Hij wordt er niet voor veroordeeld.

De laatste forse verdenking waar Idris zich voor moet verantwoorden is de gijzeling van voormalig bloedbroeder 'Bolle'. Met hem was onenigheid ontstaan na het slopen van diens superluxe bolide. Bolle heeft de recherche verteld dat hij is klemgereden door zijn voormalige vrienden en vervolgens is gegijzeld. Bij die actie werd hij naar eigen zeggen gepijnigd en moest hij zijn eigen graf graven.

Abas M.

Zoals hierboven geschreven, het broertje van Idris. Gezien de verdenking kan hij gezien worden als de 'doener'. Hij wordt van dezelfde misdaden verdacht als Idris, de moordaanslagen en de gijzeling. Bij de moordaanslagen zou híj degene zijn geweest die het machinegeweer hanteerde.

Fabienne 'Het Meisje'

Het Meisje is volgens het OM ook bij de moordaanslag in Holtenbroek betrokken. Zo zou ze geholpen hebben bij het aanbrengen van de peilzender en bij het in brand steken van de vluchtauto. Volgens 'Bolle', de man die door de groep zegt te zijn gegijzeld, was ook Het Meisje bij die actie aanwezig. Op de telefoon, die in bezit was van Het Meisje, waren dan ook beelden te zien van de bebloede 'Bolle'.

Het Meisje zou tevens de 'bedrijfsleider' zijn van de drugsorganisatie. Ze zou de drugsdealers hebben aangestuurd. Er zijn verschillende tekstberichten gevonden die daar bewijs voor leveren. Verder wordt ze nog verdacht van witwassen. In haar auto werd 25.000 euro cash gevonden.

Lowie

De broer van Het Meisje. Hij zou degene zijn geweest die gijzelingsslachtoffer 'Bolle' heeft gelokt. Ook Lowie wordt verdacht van drugshandel. Hij stond ongeveer op hetzelfde niveau als zijn zus, maar volgens justitie heeft hij die rol korter vervuld. Lowie loopt vrij rond.

Jaemy 'De Timmerman'

Was de chauffeur van de vluchtauto die is gebruikt bij de liquidatiepoging in Holtenbroek, oktober 2019. De man, eerder timmerman van beroep, was aan lager wal geraakt en ingelijfd door Idris en Abas. Hij heeft over de aanslag een boekje opengedaan bij de politie. Hij zegt veel spijt van zijn acties te hebben. Momenteel is hij na een lang voorarrest op vrije voeten.

Julian

De man die volgens het OM de auto bestuurde van waaruit in 2016 is geschoten op twee Turkse broers. Hij loopt vrij rond.