Burgemeester die opstapte om monstertruckdrama ontvangt nog jarenlang tonnen aan wachtgeld

"Er is onvoldoende vertrouwen. In het belang van Haaksbergen treed ik af." Met die woorden neemt Hans Gerritsen in mei 2015, bijna zes jaar geleden, afscheid als burgemeester van het Twentse dorp. Gerritsen wordt weggestemd met een motie van wantrouwen in de nasleep rondom het monstertruckdrama, waarbij drie mensen om het leven komen en tientallen anderen gewond raken.

Tien jaar lang wachtgeld

Als opgestapte burgemeester heeft Gerritsen recht op wachtgeld, noem het een uitkering voor werkloze politici. Gerritsen ontvangt gemiddeld zo'n 80.000 euro per jaar. Niet alleen de afgelopen jaren, maar tot en met 2024. Dat is veel langer dan de maximumduur die staat voor wachtgeld, drie jaar en twee maanden.

Maar omdat Gerritsen valt onder een zogenoemd overgangsrecht, heeft hij veel langer recht op wachtgeld. Tot aan zijn pensioen in 2024 kan Gerritsen aanspraak maken op in totaal ongeveer 800.000 euro, blijkt uit onderzoek van RTV Oost.

Hans Gerritsen wil niet op camera reageren. "Ik heb ten volste het recht op een regeling en ik maak daar gebruik van. Het is een opgebouwd recht dat ik heb", zegt hij.

Gevoelig voor Haaksbergen

Een oud-burgemeester die over de duur van zoveel jaren wachtgeld ontvangt, is een vrij unieke situatie. Dat stelt Barend Barentsen, bijzonder hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. "Je ziet veel vaker dat er een afkoopsom wordt gedaan als het dienstverband eindigt. Maar een langdurige uitkering voor een oud-burgemeester, dat zie je tegenwoordig niet meer zo vaak." Barentsen denkt dat het aantal 'gevallen' in Nederland op één hand te tellen is.

Voor Haaksbergen is de situatie extra gevoelig, omdat de gemeente elk dubbeltje moet omdraaien. Vanwege de financiële problemen staat Haaksbergen onder verscherpt toezicht van de provincie.

Politieke vragen

Een aantal raadsleden zit met de kwestie in de maag. "Ik wil niet specifiek op de oud-burgemeester ingaan, maar ik vind dat tien jaar lang wachtgeld ontvangen wel redelijk buitensporig is. Ik wil graag van het college weten hoe dit in elkaar steekt en of er stappen genomen kunnen worden", zegt NH-raadslid Wesley Uulderiks.

Gea Costeris zat ten tijde van het monstertruckdrama als fractievoorzitter van Leefbaar Haaksbergen in de gemeenteraad. Tegenwoordig maakt ze deel uit van Dé Actieve Partij (DAP). Costeris: "We kunnen daar natuurlijk van alles van vinden, maar het is nu eenmaal wettelijk zo geregeld."

Omdat Haaksbergen onder curatele staat van de provincie, dient ook de PVV Overijssel schriftelijke vragen in. "Het is het zoveelste voorbeeld van een van onze bestuurders die vroegtijdig gestopt is en nu z'n zakken aan het vullen is. Dat is echt schandalig", zegt Statenlid Joeri Pool. Hij vindt dat provincie Overijssel moet ingrijpen.

Afgesloten hoofdstuk

Hans Gerritsen zegt, ondanks de kritiek, niet van plan te zijn om te af te zien van verder wachtgeld. En hoewel de oud-burgemeester nog steeds een sollicitatieplicht heeft, laat hij weten geen functie meer te willen in de politiek. "Ik ga niet meer actief een rol spelen. Het is een afgesloten hoofdstuk. Ik heb nog weleens gesolliciteerd. Dat lukte niet, dus dan ben je aangewezen op een regeling."