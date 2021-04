Wachtgeld voor politici: hoe zit dat nou precies?

Voor de gewone burger is het wellicht lastig uit te leggen: drie jaar burgemeester van Haaksbergen zijn en daarna nog tien jaar lang tonnen ontvangen aan wachtgeld. De regels schrijven immers voor dat een politicus tegenwoordig maximaal drie jaar en twee maanden recht heeft op wachtgeld, ongeacht de duur van het politieke ambt. Het eerste jaar krijgt de politicus 80 procent van zijn oude salaris, de jaren daarna 70 procent.

Haken en ogen

Maar de wachtgeldregeling, in jargon ook wel de Appa genoemd, telt de nodige haken en ogen. Zo heeft oud-burgemeester Hans Gerritsen langer recht op wachtgeld, omdat de wet erover in 2016 is aangepast. Gerritsen stapte een half jaar eerder al op als burgervader van Haaksbergen. Bovendien speelt mee dat Gerritsen voor zijn burgermeesterschap in de Twentse gemeente jarenlang gedeputeerde was in Groningen.

Van 'heimelijke' afspraken tussen de gemeente en de oud-burgemeester is dan ook geen sprake, benadrukt een woordvoerder van de gemeente Haaksbergen. "De heer Gerritsen krijgt waar hij gezien de landelijke wet- en regelgeving recht op heeft. Niet meer en niet minder."

Je kunt je afvragen of die sollicitatieplicht heel veel op gaat leveren Barend Barentsen, hoogleraar arbeidsrecht

Ethische vraag

Barend Barentsen, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden, zegt de ethische vraag rondom de wachtgeldregeling voor Gerritsen te snappen.

"Dat ze het als een probleem ervaren in Haaksbergen, dat begrijp ik zeker. De burgemeester is niet helemaal voor niks vertrokken. Dan kan het sentiment ontstaan van 'dan moeten we ook nog zo'n tien jaar flink betalen, terwijl we eigenlijk geen geld hebben'", zegt Barentsen, doelend op de financieel zware situatie waarin Haaksbergen verkeert.

"Aan de andere kant is het natuurlijk een waarde dat wettelijke afspraken staan. Zie anders nog maar iemand bereid te krijgen om voor de publieke zaak te gaan werken. Dat is de keerzijde ervan."

Sollicitatieplicht

Wel geldt er nog steeds een sollicitatieplicht voor oud-bestuurders die wachtgeld ontvangen. Gerritsen heeft de afgelopen zes jaar, blijkens het wachtgeld, geen nieuwe baan gevonden.

"Het is natuurlijk gissen, maar het zou kunnen zijn dat de ex-burgemeester in kwestie dacht: 'ik tik bijna de zestig aan, wat zijn de arbeidsmarktkansen?' Los van de voorgeschiedenis, zijn die kansen van iemand rond de zestig niet zo geweldig. Dus je kunt je afvragen of die sollicitatieplicht heel veel op gaat leveren", aldus hoogleraar Barentsen.

Bekijk hieronder de reportage die we maakten over het wachtgeld van de oud-burgemeester van Haaksbergen: