Waterschap werkt aan omvangrijke klus bij IJhorst, grondwaterstand gaat 40 centimeter omhoog

"Dit is voor ons een unieke klus", zegt projectleider Dinant Hommes van het waterschap, "we hebben hier de kans om er echt iets heel moois van te maken, Maar voor het zover is moet er wel veel werk worden verzet." Waterschap Drents Overijsselse Delta doet dit samen met Landschap Overijssel.

Enorme klus

In een gebied van zo'n 300 hectare wordt op verschillende plekken de toplaag weggegraven. Slootjes en greppels worden juist verondiept. Ook komen er extra stuwtjes en overlopen. Daarna gaat de grondwaterstand in een aantal stapjes 40 centimeter omhoog.

Grond wordt deels afgegraven voor verhoging grondwaterstand (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

De verhoging van de grondwaterstand heeft twee belangrijke doelen, legt Hommes uit. "We willen water veel langer vasthouden. Je ziet na drie jaar droogte op rij hoeveel schade dat veroorzaakt in het landschap. Daarnaast ontstaat hier straks nieuwe natuur, met natte hooilanden waar allerlei soorten planten en dieren van gaan profiteren."

Cultuuromslag

Water vasthouden en het grondwaterpeil verhogen is geen standaardwerk voor het waterschap. Eeuwenlang was de belangrijkste opgave juist water afvoeren en zorgen dat iedereen droge voeten houdt. "Dat is wel een cultuuromslag", vertelt Hommes, "we hebben hier ook minder ervaring mee dan met water afvoeren.

"Daarom gaan we het project ook heel goed monitoren, en verhogen we de waterstand met kleine stapjes, zodat we goed in de gaten kunnen houden of het gaat zoals we verwachten. Omwonenden hoeven niet bang te zijn voor natte kelders."

Ruilverkaveling

Het werk gebeurt in natuurgebied Vledders en Leijerhooilanden bij IJhorst. Deze vroegere weilanden zijn na een grote ruilverkaveling vrijgekomen en nu in bezit van Landschap Overijssel. De graslanden waren al wat te nat voor landbouw en hebben wel de ideale ligging voor dit bijzondere natuurproject.

Projectgebied Vledders en Leijerhooilanden bij IJhorst (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De ligging van dit gebied maakt het heel geschikt voor dit project, legt Hommes uit. "Het is eigenlijk een kom tussen hoger gelegen zandgronden in, dat is al ontstaan in de oudheid. Daardoor hebben de huizen in de buurt hier ook geen last van, die liggen al wat hoger."

"Bouwput"

Wie nu door het gebied loopt zie weinig natuur, maar meer een bouwput, erkent Dinant Hommes. "Bij zo'n project moet je even door zo'n fase heen. We zij nu volop aan het graven. Het is goede grond, een deel gebruiken we hier op het terrein en er gaat ook veel naar landbouwers in de buurt."

In deze fase is er nog weinig natuur te zien (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het graafwerk duurt nog tot de zomer, maar het echte werk begint pas daarna. "Dan gaan we de waterstand verhogen en wordt het spannend of het ook zo wordt als we voor ogen hebben. Maar daar hebben we alle vertrouwen in. Het was al mooi hier, en straks is het hier helemaal genieten met dotterbloemen, orchideeën en misschien wel broedende kraanvogels."