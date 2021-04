Celstraf van 43 maanden geëist voor runnen van drugslab in woonwijk Hengelo

Is de 47-jarige huurder van een bedrijfspand aan de Sparweg in Hengelo een belangrijke tussenpersoon in de drugswereld? Of is hij het onschuldige slachtoffer van een meedogenloze bende drugscriminelen die niet terugdeinst voor grof geweld? Die vraag moet de rechtbank in Almelo de komende twee weken beantwoorden. Tegen de man is 43 maanden gevangenisstraf geëist.

In het bedrijfspand werd op 6 december 2018 een ontmanteld drugslab aangetroffen. Het lab zat verstopt in de kelder en was volgens justitie goed voor een opbrengst van 1.200 tot 1.600 kilo amfetamine.

'Extra centje'

Volgens de 47-jarige man uit Borne is hij het slachtoffer van een drugsbende die hem met geweld in bedwang hield. Hij kwam in 2017 voor het eerst in aanraking met twee mannen van de bende toen die hem voorstelden om een hennepkwekerij te beginnen in zijn flat in Hengelo. Omdat de 47-jarige op dat moment verslaafd was aan cocaïne ging hij akkoord. "Ik kon wel een extra centje gebruiken."

Zover kwam het niet, de plantage werd ontdekt en vanaf dat moment zat hij bij de bende in de tang. Ze wilden hun investering terug en doken plots op toen hij het bedrijfspand huurde. De bedoeling was om daar een eigen bedrijfje te beginnen, maar er werd met geweld op aangedrongen dat de bende de kelder ging gebruiken. Op enig moment werd de 47-jarige zwaar mishandeld, alle voortanden werden uit zijn mond geslagen, aldus de man.

Verrotte sinaasappelen

De bende wilde een hennepkwekerij bouwen in de kelder, zegt de 47-jarige, maar toen er in november 2018 naar verrotte sinaasappelen ruikende stoom uit het pand ontsnapte, zou hij het lab ontdekt hebben.

Volgens de officier van justitie is de 47-jarige geen onschuldig slachtoffer, maar wist hij donders goed wat er speelde. Dat zou blijken uit berichten op zijn telefoon. De advocate van de man maakte zich druk over het feit dat de politie geen onderzoek deed naar de andere verdachten.