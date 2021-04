Poolse drugssmokkelaar met acht xtc-pillen in z'n mond betrapt bij grensovergang De Lutte

Een Poolse drugssmokkelaar is vannacht betrapt in de buurt van de grensovergang bij De Lutte. Toen hij door de politie werd aangehouden probeerde hij acht xtc-pillen te verstoppen. In zijn mond.

De 35-jarige man zat in de auto samen met een 26-jarige vrouw, eveneens Pools. Samen waren ze via de A1 Duitsland ingereden, toen ze rond één uur 's nachts aangehouden werden in de buurt van industriegebied Gildehaus, vlak over de grens in Duitsland.

Bij het doorzoeken van de auto ontdekten agenten in een rugzak ongeveer 180 gram amfetamine. De straatwaarde daarvan is ongeveer 1.700 euro. Daarnaast had de vrouw een kleine hoeveelheid marihuana bij zich. De acht xtc-pillen die de man bij zich had, probeerde hij te verstoppen in z'n mond. Tevergeefs, want de drugs zijn in beslag genomen en voor verder onderzoek naar de douane gestuurd.