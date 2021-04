Verdachte vrouwenhandelaar uit Enschede spoorloos verdwenen na onverwachte vrijlating

Een 20-jarige man uit Enschede, die verdacht wordt van vrouwenhandel, is spoorloos verdwenen. Hij werd in afwachting van zijn hoger beroep vrijgelaten en nam de benen.

De man werd vorig jaar samen met een 24-jarige vrouw veroordeeld tot celstraffen van 20 maanden, omdat ze mannen afpersten na prostitutieafspraken. Het stel wordt er nu ook van verdacht dat ze een kwetsbaar zwakbegaafd meisje dwongen tot prostitutie.

Het meisje werd gebruikt om klanten te lokken die vervolgens werden afgeperst door het Enschedese stel. Tijdens de strafzaak werd duidelijk dat de twee haar ook dwongen om daadwerkelijk betaalde seks te hebben met mannen, wel tien keer per dag. Uit een telefoon die de 24-jarige vrouw bij haar arrestatie uit het raam gooide wist de politie 161 contacten te halen van mannen die seks hadden met het meisje.

Verrassende vrijlating

De 20-jarige man ging in hoger beroep tegen zijn veroordeling door de rechtbank in Almelo. Tot grote verrassing van iedereen besloot het gerechtshof in Arnhem dat hij de afwikkeling van zijn hoger beroep in vrijheid mocht afwachten. Sindsdien is de man spoorloos.

Tijdens een voorbereidende zitting afgelopen februari besloten de rechters in Almelo dat de man terug moest naar de gevangenis, maar de politie stond verschillende keren voor niets bij hem voor de deur. De vrouw ging niet in hoger beroep en zit momenteel haar straf uit in de gevangenis.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak van de man is gepland op 11 juni.