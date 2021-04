Provincie Overijssel wil zwaarst getroffen kanaalbewoners uitkopen

De provincie Overijssel heeft in gesprekken met een aantal zwaar gedupeerde kanaalbewoners aangeboden om de woning over te nemen. Een woordvoerder van de provincie bevestigt dat dit soort gesprekken plaatsvinden.

Volgens de woordvoerder ziet de provincie dat er naast de huidige schaderegeling in enkele gevallen soms maatwerk nodig is. "Waar de situatie complex is, vraagt dat in zo’n geval om een andere aanpak", aldus de woordvoerder. "We hebben het dan over woningen met substantiële schade waarbij er vaak ook nog sprake is van andere problematiek."

Nauw overleg

Het college gaat met deze bewoners in gesprek. "In sommige gevallen kan dat er toe leiden dat wij aanbieden om de woning aan te kopen. Dit gaat in nauw overleg met de bewoners. Uiteindelijk willen we dat iedereen weer met een veilig gevoel kan wonen. Daar zetten wij ons voor in."

Verschillende bronnen melden dat het college inmiddels drie huiseigenaren een aanbod heeft gedaan om hen uit te kopen. De provincie wil dat aantal van drie huiseigenaren niet bevestigen of ontkennen.

Maatwerkgesprek

RTV Oost sprak met een bewoonster die zo'n eerste 'maatwerkgesprek' heeft gehad. "Het zijn positieve gesprekken waarin ze meerdere oplossingen aanbieden. De provincie is in het gesprek welwillend om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk beslissen de mensen natuurlijk zelf wat ze doen. De eerste gesprekken zijn gevoerd, dus ik kan er ook niet heel veel over zeggen."