'Future of Twente' nieuwe hoofdsponsor FC Twente Vrouwen

Future of Twente is een samenwerking tussen tien ambitieuze vrouwen en diverse Twentse bedrijven. Future of Twente heeft inmiddels vier bedrijven achter zich: BeljonWesterterp, Demcon, Reggeborgh en Univé Oost. De drie grote onderwijsinstellingen, ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente zijn kennispartners van Future of Twente.

'Inspireren'

“Met dit initiatief willen we vrouwen, van alle leeftijden, inspireren om de kansen in hun carrière te pakken,” zegt Emma van Geel, voorzitter van de stichting Future of Twente. “FC Twente Vrouwen past perfect bij onze boodschap. Daarnaast willen we bedrijven bewust maken van het verborgen potentieel."

Kika van Es en Renate Jansen (Foto: FC Twente Media)

Van der Kraan

Scheidend algemeen directeur Paul van der Kraan over de samenwerking: “We zijn erg blij met dit initiatief. Future of Twente past perfect bij FC Twente Vrouwen en het stelt ons in staat de sportieve doelstellingen te continueren. Future of Twente is een mooie samenwerking van Twentse bedrijven en biedt kansen voor vrouwen. Het toont maar weer eens de kracht van de regio.”