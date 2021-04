Recordverlies voor Twente Airport komt uit op ruim één miljoen euro

RTV Oost meldde twee weken geleden al dat het verlies van Twente Airport over 2020 in de tonnen liep, maar de luchthaven wilde toen nog niet zeggen hoe groot het verlies precies was.

Uit de jaarstukken van Twente Airport blijkt nu dat het tekort 1.084.455 euro is. Dat is een fors verschil met eerdere jaren, toen de verliezen tussen de één en vier ton schommelden. "Dit recordverlies is zeker niet fijn", reageert Jan Schuring, algemeen directeur van Technology Base, waar Twente Airport onder valt.

Conflict met inspectie

Covid-19 leek Twente Airport vorig jaar juist windeieren te leggen. Doordat het vliegverkeer drastisch terugliep vanwege het coronavirus, ontstond er versneld de vraag om grote toestellen voor langere tijd te stallen. De Twentse luchthaven mocht zes Boeings 747 van Lufthansa parkeren en kreeg daarvoor zo'n 10.000 euro per vliegtuig, per maand.

Over het parkeren, maar vooral over het weer laten opstijgen van de toestellen, ontstond onenigheid met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In oktober vorig jaar kreeg Twente Airport een tijdelijke ontheffing, zodat drie van de geparkeerde Boeings van Lufthansa alsnog konden opstijgen.

"Het conflict heeft geleid tot tegenvallende opbrengsten", zegt Schuring. "Zo hebben we bijna gesloten contracten moeten afzeggen en niet voorziene juridische advieskosten moeten maken."

Twente Airport draait al jaren verlies, maar niet eerder was het verlies zo groot:

Twente Airport staat al jaren in de min (Foto: RTV Oost / Bron: Technology Base)

Stopzetten subsidie

Daar kwam bij dat de stikstofproblematiek zorgde voor beperkingen in het mogen parkeren van vliegtuigen, stelt de luchthaven. Ook het stopzetten van een subsidie vanuit de provincie Overijssel doet het tekort van de luchthaven verder oplopen.

Schuring zegt voor 2021 'bewust de pijn in één keer te nemen'. De luchthavendirecteur wil een 'financieel gezonde basis' ontwikkelen voor Twente Airport, waarbij de vergunningen volgens hem eerst op orde moeten zijn.

Kort geding

Over die vergunningen is opnieuw onenigheid met de Inspectie. Zo mogen de drie geparkeerde toestellen van Lufthansa na eind juni niet meer vertrekken, mits Twente Airport voor die tijd de nodige aanpassingen heeft gedaan. De Twentse luchthaven heeft erover een kort geding aangespannen, dat aankomende donderdag dient.

Twente Airport is eigendom van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. De voorbije jaren zijn er miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in het vliegveld gestoken.